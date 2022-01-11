Врач назвала самые нужные продукты для защиты от простуды зимой

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Врач Фаллахи Нуржахан: для защиты от простуды зимой продукты должны обеспечивать организм витамином D, белком, пробиотиками.Врач-терапевт назвала самые нужные продукты для защиты зимой от простуды и других ОРВИ. Фаллахи Нуржахан заметила, что в это время года организм испытывает существенную нехватку «солнечного» витамина D – вот почему важно получать содержащую его пищу.«В рационе обязательно должны присутствовать богатая витамином D рыба: лосось, нерка, тунец, сардины».Также необходимо употреблять достаточно белка, включая белок животного происхождения. Белковые продукты являются незаменимым источником многих аминокислот, необходимых для сохранения активной иммунной системы.Одним из самых нужных продуктов для защиты от простуды зимой врач считает квашеную капусту.«Квашеная капуста обязательно должна быть в зимнем меню, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество пробиотиков и витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты».Помимо этого полезны кисломолочные изделия. Такие продукты являются богатым источником пробиотиков и лактобактерий, благодаря которым улучшается состояние кишечной микрофлоры. От этого в большой степени зависит крепость иммунитета.