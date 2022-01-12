О чем говорят воспаленные лимфоузлы

Лимфатические узлы являются важной частью иммунной системы человека. Они выполняют роль природных фильтров в нашем организме, задерживают токсины и вирусы. Поэтому их воспаление указывает на скрытые инфекции и заболевания, требующие незамедлительного обращения к врачам.Основное предназначение лимфоузлов – очищение организма от продуктов распада клеток, белков, защита от размножения бактерий и вирусов. Если происходит «массированная атака», они перестают сдерживать рост опасных возбудителей, начинается воспаление. Определить, о чем говорит осложнение, помогает комплексная диагностика и анализы крови.Для чего нужны лимфоузлыЛимфатические узлы – это небольшие по размеру сплетения, которые фильтруют проходящую через них лимфу. Они очищают биологическую жидкость, избавляя организм от вредных возбудителей, токсинов, стимулируя жизненно важные процессы. Основные функции миниатюрных «фильтров»:выступают барьером, защищая от инфекции;запускают регенерацию тканей, ускоряют заживление;вырабатывают клетки иммунной защиты;поддерживают обменные процессы.В лимфатических узлах образуются лимфоциты – кровяные тельца, отвечающие за барьерную функцию. Они подавляют рост вирусов и раковых новообразований, защищают от опасных заболеваний. Всего в организме насчитывается 500 таких «фильтров» расположенных поодиночке или группами в паху, груди, брюшине, области шеи и затылка.Возможные причины воспаления лимфоузловЕсли вирусы накапливаются в узлах, начиная активно размножаться, иммунная система вырабатывает повышенное количество лимфоцитов. Лимфоузлы увеличиваются в объеме в несколько раз. Человек может нащупать под кожей уплотнение или упругий шарик, напоминающий шишку от удара.Врачи не считают воспаление лимфоузлов отдельным заболеванием. Это своеобразный сигнал нашего организма об опасности и столкновении с инфекцией. Для диагностики специалисту важно знать, на каком участке тела появилось уплотнение. Существует множество болезней, на которые лимфатическая система реагирует подобным образом:злокачественные опухоли внутренних органов;ОРВИ;наружный или внутренний отит;грибковые инфекции;бактериальная ангина или фарингит;острый гайморит;хроническая анемия.При этих заболеваниях воспаление лимфоузлов сопровождается температурой, общим недомоганием. Уплотнение не требует отдельного лечения и быстро проходит после выздоровления человека. Тревогу у врачей вызывают узлы, которые не болят, но увеличены длительное время. Они возникают при следующих патологиях:нарушение работы эндокринной системы;аллергия;воспаление соединительной ткани;аутоиммунные болезни (красная волчанка).В редких случаях воспаление лимфоузлов наблюдается как побочное действие лекарств, при аппендиците, сильном переохлаждении.Если поцарапала кошкаБолезнь кошачьей царапины или лимфоретикулез развивается после царапины на теле, оставленной пушистым любимцем. Кошка является переносчиком этого заболевания, провоцирующего у человека высокую температуру, озноб, воспаление лимфоузлов подмышкой, на шее. Ранки могут гноиться, требуя лечения антибиотиками.Если натерли ногуПри ношении тесной обуви на ноге может появиться болезненная рана. Если ее не обработать антисептиком, возникает риск попадания бактерий. Иногда иммунитет успевает подавить инфекцию на начальной стадии, напоминая о ситуации опухшими лимфоузлами в паховой области.ФурункулезПри гормональном сбое, повышенной потливости на фоне сниженного иммунитета могут появляться фурункулы. Чтобы предотвратить попадание гноя в кровоток, организм мобилизует силы, вырабатывая лимфоциты. В узлах скапливаются токсины, начинается острое воспаление.Как лечить воспаление лимфатических узловНащупав у себя уплотнение или шишку, откажитесь от самолечения. Не прикладывайте согревающие компрессы: они ускорят распространение бактерий по организму, приведут к осложнениям. Специалист обязательно найдет причину нарушения, подберет антибиотики или противовирусные препараты.Воспаление лимфоузлов часто возникает на фоне ослабленного иммунитета. Для скорейшего выздоровления и профилактики старайтесь:Правильно и разнообразно питаться, налегать на овощи и фрукты, зелень, каши и рыбу.Обязательно лечить вирусные инфекции на начальной стадии.Соблюдать правила гигиены, носить одежду из натуральных материалов, принимать душ утром и вечером.Заниматься закаливанием, одеваться по погоде, стараясь не переохлаждаться.Незамедлительно обрабатывать раны и порезы.Регулярно посещать русскую баню или сауну, заниматься спортом.При воспалении лимфоузлов обязательно обращайтесь за медицинской помощью: часто скопление экссудата провоцирует развитие гнойного лимфаденита. Это вторичное осложнение становится причиной сепсиса, угрожая жизни больного.