Harvard Health назвал яблоки лучшими фруктами для снижения уровня холестерина

Употребление яблок не слишком сладких сортов является эффективным органическим способом борьбы с повышенным холестерином, пишет журнал Harvard Health.«Яблоки – это лучшие фрукты для уменьшения уровня холестерина в крови», - таково мнение его экспертов.Их понижающий холестерин эффект специалисты отчасти связывают с высокой дозой клетчатки, которая относится к растворимому типу. В частности, яблоки насыщены такой разновидностью клетчатки как пектин.«Пектин, содержащийся именно в яблоках, обладает наиболее выраженной способностью бороться с высоким уровнем холестерина», - данный вывод был сделан учеными, чье исследование опубликовал European Journal of Nutrition.Врачи из исследовательского центра Mayo Clinic также констатируют, что благодаря потреблению растворимой клетчатки в крови снижается содержание «плохого» холестерина, переносимого липопротеинами низкой плотности.Журнал Harvard Health дополнительно сообщает, что хороший эффект снижения холестерина дает также употребление такого фрукта как авокадо.