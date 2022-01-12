Harvard Health назвал яблоки лучшими фруктами для снижения уровня холестерина
«Яблоки – это лучшие фрукты для уменьшения уровня холестерина в крови», - таково мнение его экспертов.
Их понижающий холестерин эффект специалисты отчасти связывают с высокой дозой клетчатки, которая относится к растворимому типу. В частности, яблоки насыщены такой разновидностью клетчатки как пектин.
«Пектин, содержащийся именно в яблоках, обладает наиболее выраженной способностью бороться с высоким уровнем холестерина», - данный вывод был сделан учеными, чье исследование опубликовал European Journal of Nutrition.
Врачи из исследовательского центра Mayo Clinic также констатируют, что благодаря потреблению растворимой клетчатки в крови снижается содержание «плохого» холестерина, переносимого липопротеинами низкой плотности.
Журнал Harvard Health дополнительно сообщает, что хороший эффект снижения холестерина дает также употребление такого фрукта как авокадо.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий