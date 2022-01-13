Врачи перечислили продукты, способные снизить артериальное давление

Повышение давления — опасное состояние как для гипертоника со стажем, так и для здорового человека. Медикаментозное лечение и диета хорошо дополняют друг друга в борьбе с гипертонией, которая при недостаточном к ней внимании приведет к инфаркту или инсульту. Лекарства должен подбирать врач, а подходящее питание можно обеспечить себе самостоятельно.Об этом сообщает британское издание Express.По словам медиков, при повышенном артериальном давлении полезны диеты, в которых упор делается на цельнозерновые, фрукты, овощи и нежирные молочные продукты."Сегодня большинство исследований в области питания указывают на определенные модели питания, которые снижают артериальное давление, а не на отдельные продукты", - заявила диетолог Дарлин Циммерман из Института сердца и сосудов Генри Форда.Эксперт приводит в качестве примера DASH-диету, в которой особое внимание уделяется цельнозерновым, фруктам и овощам, а также бобовым, постным белковым продуктам (не красное мясо и нежирная рыба), и нежирным молочным продуктам.Также важны при гипертонии витамины С (цветная капуста, черная смородина, шиповник), А (морковь, печень, яичный желток), группы В (отруби, капуста, дрожжи).А вот потребление соли следует ограничить до 2,5 г (чайная ложка без верха) в сутки. Старайтесь не подсаливать пищу, используйте пряности. В крайнем случае применяйте соль с пониженным содержанием натрия.