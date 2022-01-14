Средиземноморская диета может замедлить атрофию мозга

Содержащая большое количество зелени средиземноморская диета замедляет атрофические процессы в мозге. К такому выводу пришли ученые из Университета Бен-Гуриона.Израильские исследователи выяснили, что возрастную атрофию головного мозга можно замедлить за счёт большого количества зелени, входящей в состав средиземноморской диеты. Она содержит высокий уровень полифенолов - питательных микроэлементов, которые встречаются в природе в растениях. Кроме того, в составе средиземноморской диеты низкое количество красного и переработанного мяса, вызывающего воспалительные процессы во всех частях тела, включая и мозг.В исследовании приняли участие 284 человек в возрасте от 31 до 82 лет. Их произвольно разделили на три группы в зависимости от диеты. В одной группе соблюдали просто здоровое питание, в другой - средиземноморскую диету, а в третьей - её же разновидность, но с большим количеством зелени. В частности, участники третьей группы получали 3-4 чашки зелёного чая в день и коктейль из растения манкой.Все участники исследования прошли через МРТ головного мозга до и после эксперимента. Они также посещали тренажёрный зал и практиковали физические нагрузки. Самое незначительное снижение возрастных когнитивных нарушений мозга отмечалось у тех, кто придерживался обоих форм средиземноморской диеты. Но именно в третьей группе с большим количеством зелени наблюдалось максимальное замедление возрастной атрофии мозга среди участников старше 50 лет, которых из-за возраста имеется повышенная склонность к этим патологическим процессам.