3 рецепта низкокалорийных суперперекусов
Расскажем, что лучше есть, чтобы потом в зеркало смотреть тоже было не страшно.
Рецепт хлебцев с желейной колбасой
Колбасу, разумеется, приготовим сами — так будем уверены в ее качестве и сможем точно рассчитать калорийность. Она, кстати, составит около 100 ккал на 100 граммов (без учета хлебцев).
Ингредиенты:
Куриная грудка вместе с филе окорочков — 1кг
Сладкий перец — 1 шт.
Зелень любая — пучок
Кукуруза консервированная — 1 банка
Чеснок — 1 зубчик
Желатин — 30 г на кг мяса
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Куриное мясо, перец, чеснок, зелень порежьте на мелкие кусочки, смешайте с кукурузой, посолите, поперчите и всыпьте желатин. Всю массу тщательно перемешайте.
В рукаве для выпечки сформируйте колбаску (их получится несколько штук). Плотно заверните ее, завяжите края, можете обмотать в несколько слоев нитками и саму колбаску. Главное — герметичность.
В кипящую воду уложите заготовки и на медленном огне варите час. Затем снимите с огня и дайте остыть прямо в воде. После этого уберите в холодильник примерно на 6-8 часов.
Доставайте и наслаждайтесь удивительным вкусом. Если положить на хлебец, выйдет сытный, полезный и низкокалорийный перекус.
Рецепт сытного смузи
Съесть рисовый хлебец и запить все стаканом ароматного смузи — чем не вариант утолить голод на несколько часов? Напиток вкусный, полезный и сытный, а цена удовольствия — 90 ккал на 100 гр.
Ингредиенты:
Банан — 1 шт.
Киви — 1 шт.
Клубника — 100 г
Отруби — 1 ч. л.
Апельсиновый сок — 100 г
Способ приготовления:
В блендере смешайте фрукты и отруби, добавьте апельсинового сока до нужного объема.
Подождите минут пять, чтобы отруби немного разбухли. Божественный напиток готов.
Рецепт рулета из омлета с овощами
Омлет можно есть без вилки и даже без тарелки, и даже на работе. Возьмите себе на вооружение этот простой, но восхитительный рецепт, в котором калории в сумме составляют всего 105 ккал.
Ингредиенты:
(на 2 рулетика)
Яйцо — 3 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Зелень — веточка
Томат — 1 шт.
Творожный сыр — 50 г
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Яйца смешайте вилкой с порубленным мелко перцем, зеленью и томатом, посолите и влейте на разогретую и чуть смазанную маслом сковороду половину порции.
У вас получится блинчик, который скоро нужно будет перевернуть. Как только перевернули и вторая сторона схватилась, снимайте, откладывайте на тарелку, смазав немного творожным сыром, и сворачивайте в рулетик.
Со второй половиной смеси поступите также.
Бонус: все за 50!
Предлагаем вам подборку продуктов с калорийностью не больше 50 Ккал:
некрупный персик
маленькое печеное яблоко
10 фисташек
2 зефира
киви
половина манго
1 конфета с горьким шоколадом
небольшой апельсин или половина грейпфрута
маленькая котлета из куриного филе
2 морковки
ломтик пармезана
стаканчик детского творожка
порция фруктового льда
чипсы из морских водорослей
Ешьте вкусно и будьте красивы и здоровы!
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