3 рецепта низкокалорийных суперперекусов

Работаете ли вы из дома на удалёнке или в силу специфики профессии всё равно ездите в офис, перекусы случаются сейчас явно чаще, чем обычно. Время такое — нервное. А так пожевал что-то, и вроде спокойнее стало.Расскажем, что лучше есть, чтобы потом в зеркало смотреть тоже было не страшно.Рецепт хлебцев с желейной колбасойКолбасу, разумеется, приготовим сами — так будем уверены в ее качестве и сможем точно рассчитать калорийность. Она, кстати, составит около 100 ккал на 100 граммов (без учета хлебцев).Ингредиенты:Куриная грудка вместе с филе окорочков — 1кгСладкий перец — 1 шт.Зелень любая — пучокКукуруза консервированная — 1 банкаЧеснок — 1 зубчикЖелатин — 30 г на кг мясаСоль, перец по вкусуСпособ приготовления:Куриное мясо, перец, чеснок, зелень порежьте на мелкие кусочки, смешайте с кукурузой, посолите, поперчите и всыпьте желатин. Всю массу тщательно перемешайте.В рукаве для выпечки сформируйте колбаску (их получится несколько штук). Плотно заверните ее, завяжите края, можете обмотать в несколько слоев нитками и саму колбаску. Главное — герметичность.В кипящую воду уложите заготовки и на медленном огне варите час. Затем снимите с огня и дайте остыть прямо в воде. После этого уберите в холодильник примерно на 6-8 часов.Доставайте и наслаждайтесь удивительным вкусом. Если положить на хлебец, выйдет сытный, полезный и низкокалорийный перекус.Рецепт сытного смузиСъесть рисовый хлебец и запить все стаканом ароматного смузи — чем не вариант утолить голод на несколько часов? Напиток вкусный, полезный и сытный, а цена удовольствия — 90 ккал на 100 гр.Ингредиенты:Банан — 1 шт.Киви — 1 шт.Клубника — 100 гОтруби — 1 ч. л.Апельсиновый сок — 100 гСпособ приготовления:В блендере смешайте фрукты и отруби, добавьте апельсинового сока до нужного объема.Подождите минут пять, чтобы отруби немного разбухли. Божественный напиток готов.Рецепт рулета из омлета с овощамиОмлет можно есть без вилки и даже без тарелки, и даже на работе. Возьмите себе на вооружение этот простой, но восхитительный рецепт, в котором калории в сумме составляют всего 105 ккал.Ингредиенты:(на 2 рулетика)Яйцо — 3 шт.Болгарский перец — 1 шт.Зелень — веточкаТомат — 1 шт.Творожный сыр — 50 гСоль, перец по вкусуСпособ приготовления:Яйца смешайте вилкой с порубленным мелко перцем, зеленью и томатом, посолите и влейте на разогретую и чуть смазанную маслом сковороду половину порции.У вас получится блинчик, который скоро нужно будет перевернуть. Как только перевернули и вторая сторона схватилась, снимайте, откладывайте на тарелку, смазав немного творожным сыром, и сворачивайте в рулетик.Со второй половиной смеси поступите также.Бонус: все за 50!Предлагаем вам подборку продуктов с калорийностью не больше 50 Ккал:некрупный персикмаленькое печеное яблоко10 фисташек2 зефиракивиполовина манго1 конфета с горьким шоколадомнебольшой апельсин или половина грейпфрутамаленькая котлета из куриного филе2 морковкиломтик пармезанастаканчик детского творожкапорция фруктового льдачипсы из морских водорослейЕшьте вкусно и будьте красивы и здоровы!