Этот вид перца помогает уберечься от диабета и сердечных заболеваний

Употребление перца чили улучшает защиту организма от развития диабета и сердечных заболеваний, констатируют исследователи.Ученые назвали перец чили «маленьким продуктом», который обладает свойством понижать риск возникновения диабета и сердечных заболеваний. Заключение о том, что «острая красная пища может предотвратить эти два потенциально смертельных заболевания», было сделано исследовательской группой под руководством доктора Киран Ахуджа.Специалисты объясняют оздоровительный эффект данного вида перца содержанием активных ингредиентов капсаицина и дигидрокапсаицина.Защита от болезней сердца. Когда дело доходит до сердечных заболеваний , капсаицин и дигидрокапсаицин в перце чили способны уменьшать образование жировых отложений на стенках артерий, предотвращая тем самым образование тромбов, свидетельствуют эксперты. Они напоминают, что жировые отложения и тромбы являются ключевыми факторами подверженности человека сердечно-сосудистым патологиям.«Перец чили может снизить окисление «плохого» холестерина, уменьшая образование бляшек в артериях», - говорят исследователи.Их вывод перекликается с данными исследования, чьи результаты были опубликованы Журналом Американского колледжа кардиологов. Согласно этим данным, употребление перца чили не менее четырех раз в неделю снижает риск смерти от ишемической болезни сердца на 44%.Защита от диабета. Этот вид перца также помогает уберечься от диабета (в частности, от диабета 2 типа, который может быть предотвратим). Одной из основных проблем, связанных с диабетом 2 типа, является повышенный уровень сахара в крови – результат того, что инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, не может работать должным образом или его недостаточно.Исследование показало, что употребление в пищу блюд, содержащих перец чили, коррелирует со снижением уровня сахара в крови и концентрации инсулина после еды.«Основываясь на наших более ранних исследованиях, мы ожидаем, что потребление перца чили людьми с нарушенной толерантностью к глюкозе и диабетом 2 типа обеспечит значительное улучшение уровня глюкозы в крови после еды, инсулина и других факторов риска диабета и сердечных заболеваний», - заявила руководитель проекта, доктор Ахуджа.