Диетолог назвала правила питания при воспалительном процессе

Правильное питание поможет исправить ситуацию.Воспаление в организме может быть как полезным и помочь справиться с инфекцией и травмой, так и вредным, когда это уже хронический процесс, связанный с образом жизни, питанием, стрессами, недосыпом. Со временем хроника перерастает в серьезные заболевания.Какие же продукты повышают уровень воспаления в организме, а какие наоборот – понижают? На этот вопрос ответила в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.Если вы иногда будете позволять себе продукты из списка провокаторов воспаления, то это не критично, но когда ваш рацион в основном состоит из таких продуктов — это уже проблема.Что относим к продуктам, повышающим уровень воспаления:Обработанные продукты: картофельные чипсы, фаст-фуд, сухарикиРафинированные углеводы: белый хлеб, белый рис, крекеры и печенье, конфеты, шоколадЖареные продукты: картофель фри, нагетсыСахаросодержащие напитки: газированные напитки, сладкий чай, энергетики и спортивные напиткиОбработанное мясо: бекон, ветчина и хот-догиТрансжиры: кондитерский жир и маргаринЭто часть продуктов, которые влияют на наш организм, когда мы ими злоупотребляем.А вот список продуктов, которые помогают нам:1. Ягоды — содержат антиоксиданты антоцианы. Эти соединения обладают противовоспалительным действием.2. Жирная рыба — организм метаболизирует жирные кислоты EPA и DHA в соединения, называемые резолвинами и протектинами, которые обладают противовоспалительным действием.3. Брокколи4. Авокадо5. Виноград6. Зеленый чай7. Куркума — содержит куркумин, а это мощное противовоспалительное соединение8. Оливковое масло холодного отжима9. Темный шоколад и какао