Диетолог назвала правила питания при воспалительном процессе
Воспаление в организме может быть как полезным и помочь справиться с инфекцией и травмой, так и вредным, когда это уже хронический процесс, связанный с образом жизни, питанием, стрессами, недосыпом. Со временем хроника перерастает в серьезные заболевания.
Какие же продукты повышают уровень воспаления в организме, а какие наоборот – понижают? На этот вопрос ответила в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.
Если вы иногда будете позволять себе продукты из списка провокаторов воспаления, то это не критично, но когда ваш рацион в основном состоит из таких продуктов — это уже проблема.
Что относим к продуктам, повышающим уровень воспаления:
Обработанные продукты: картофельные чипсы, фаст-фуд, сухарики
Рафинированные углеводы: белый хлеб, белый рис, крекеры и печенье, конфеты, шоколад
Жареные продукты: картофель фри, нагетсы
Сахаросодержащие напитки: газированные напитки, сладкий чай, энергетики и спортивные напитки
Обработанное мясо: бекон, ветчина и хот-доги
Трансжиры: кондитерский жир и маргарин
Это часть продуктов, которые влияют на наш организм, когда мы ими злоупотребляем.
А вот список продуктов, которые помогают нам:
1. Ягоды — содержат антиоксиданты антоцианы. Эти соединения обладают противовоспалительным действием.
2. Жирная рыба — организм метаболизирует жирные кислоты EPA и DHA в соединения, называемые резолвинами и протектинами, которые обладают противовоспалительным действием.
3. Брокколи
4. Авокадо
5. Виноград
6. Зеленый чай
7. Куркума — содержит куркумин, а это мощное противовоспалительное соединение
8. Оливковое масло холодного отжима
9. Темный шоколад и какао
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