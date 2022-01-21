Минерал, который нужен иммунной системе для предотвращения рака

Дефицит данного минерала увеличивает риск разных заболеваний, включая рак, – речь идет о таком веществе как магний.О том, что магний является одним из ключевых питательных веществ для здоровья, говорилось и раньше. Исследования на животных показали, что его дефицит плохо сказывается на активности иммунной системы, повышает восприимчивость организма к вирусам гриппа. Недавно ученые смогли продвинуться в понимании того, как минерал используется иммунной системой.После проведенного исследования специалисты констатируют, что магний позволяет иммунным клеткам (Т-клеткам) эффективнее связываться с аномальными или инфицированными компонентами в организме, чтобы уничтожить их. В условиях его недостатка клетки иммунной системы, действующие как «убийцы» раковых теряют активность и перестают в нужной мере справляться со своей задачей.«В среде, лишенной магния, стыковочный белок LFA-1, находящийся на поверхности Т-клеток, обретает изогнутую форму и не может эффективно связываться с инфицированными или аномальными клетками», - говорит ведущий автор проекта, профессор Кристоф Хесс.В то же время ученые отмечают, что роль магния как катализатора иммунной системы в деле предотвращения рака или его распространения должна получить больше подтверждений, в том числе в виде клинических испытаний. Также следует понимать, что иммунная система зависит от большого количества питательных веществ и минералов. Нарушение любого из них может ослабить иммунную систему, поэтому не следует сосредотачиваться исключительно на магнии, предупреждают авторы исследования.