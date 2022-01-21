Мутировавшие гены связали с потерей обоняния и вкуса при COVID-19

С самого начала пандемии пациенты с COVID-19 жаловались на потерю обоняния и вкуса, у некоторых пациентов эти симптомы сохранялись и после выздоровления. Исследователи проанализировали геном 70 тысяч переболевших коронавирусом и нашли гены, которые могут быть виновны в исчезновении этих важных чувств.Ученые не сразу нашли причину исчезновения вкусов и запахов у пациентов в коронавирусом. Сначала предполагалось, что SARS-CoV-2 способен проникать в обонятельные нейроны и разрушать их. Но потом выяснилось, что проблема в другом.С помощью компьютерной томографии удалось установить, что обонятельная щель — особая область, в которой находится большая часть чувствительных к запахам клеток— блокируется воспаленными мягкими тканями и слизью. Дыханию это не мешает, но почувствовать запахи при такой «заложенности» не получится.Врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н. Елена Поликанова рассказала МедПорталу, что при коронавирусе могут уменьшаться обонятельные луковицы — область мозга, куда присоединяется обонятельный нерв.«Получается, что коронавирус создает некое повреждающее воздействие на нервную ткань. Но сам механизм этого воздействия до конца не ясен, и что с этим делать — тоже пока непонятно. Как и все проявления коронавируса, это все очень непредсказуемо. Например, у моей коллеги во время коронавируса не пострадало обоняние, зато было серьезное поражение лицевого нерва», — рассказала Поликанова.В последнем исследовании ученые сфокусировались не на том, как именно коронавирус отнимает у нас обоняние, а на молекулярных механизмах, стоящих за этим процессом. Проанализировав ДНК и историю болезни 70 тысяч человек, авторы научного изыскания обнаружили два гена, которые связаны с распознаванием запахов. Люди, у которых эти гены были представлены мутантными вариантами, на 11% чаще теряли обоняние и вкус, чем испытуемые без мутаций.Ученые не стали разделять потерю вкусов и запахов, поскольку это связанные ощущения. И наше ощущение вкуса сильно снижается, если нет обоняния. Предположительно, потеря обоняния связана с повреждением клеточной ткани внутри носовой полости, что может полностью подавлять способность чувствовать запахи.Исследователи заметили, что обоняние чаще пропадает у женщин, чем у мужчин. Также более подвержены риску оказались молодые люди в возрасте от 23 до 35 лет: 73% испытуемых, не ощущающих запахи, относятся к этой группе. А вот лице африканского и азиатского происхождения реже сообщали об этом симптоме.Более ранние исследования показали, что фантомия — состояние, при котором человеку мерещатся несуществующие запахи, чаще проявляется у пациентов 41-50 лет. А молодые женщины подвержены состоянию, которое называется паросмия, при нем пациент путает запахи, например, кофе и грязных носков.