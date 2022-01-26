Этот вид перца помогает уберечься от диабета и сердечных заболеваний
Ученые назвали перец чили «маленьким продуктом», который обладает свойством понижать риск возникновения диабета и сердечных заболеваний. Заключение о том, что «острая красная пища может предотвратить эти два потенциально смертельных заболевания», было сделано исследовательской группой под руководством доктора Киран Ахуджа.
Специалисты объясняют оздоровительный эффект данного вида перца содержанием активных ингредиентов капсаицина и дигидрокапсаицина.
Защита от болезней сердца. Когда дело доходит до сердечных заболеваний , капсаицин и дигидрокапсаицин в перце чили способны уменьшать образование жировых отложений на стенках артерий, предотвращая тем самым образование тромбов, свидетельствуют эксперты. Они напоминают, что жировые отложения и тромбы являются ключевыми факторами подверженности человека сердечно-сосудистым патологиям.
«Перец чили может снизить окисление «плохого» холестерина, уменьшая образование бляшек в артериях», - говорят исследователи.
Их вывод перекликается с данными исследования, чьи результаты были опубликованы Журналом Американского колледжа кардиологов. Согласно этим данным, употребление перца чили не менее четырех раз в неделю снижает риск смерти от ишемической болезни сердца на 44%.
Защита от диабета. Этот вид перца также помогает уберечься от диабета (в частности, от диабета 2 типа, который может быть предотвратим). Одной из основных проблем, связанных с диабетом 2 типа, является повышенный уровень сахара в крови – результат того, что инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, не может работать должным образом или его недостаточно.
Исследование показало, что употребление в пищу блюд, содержащих перец чили, коррелирует со снижением уровня сахара в крови и концентрации инсулина после еды.
«Основываясь на наших более ранних исследованиях, мы ожидаем, что потребление перца чили людьми с нарушенной толерантностью к глюкозе и диабетом 2 типа обеспечит значительное улучшение уровня глюкозы в крови после еды, инсулина и других факторов риска диабета и сердечных заболеваний», - заявила руководитель проекта, доктор Ахуджа.
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