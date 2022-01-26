Особые гены защищают людей с ожирением от ряда болезней

Генетики из Великобритании выяснили, почему некоторые люди с лишним весом практически здоровы, а другие страдают от диабета и болезней сердца. Все дело в специфических генах, ответственных за распределение жировой массы.По оценкам ВОЗ, в экономически развитых странах почти половина населения имеет избыточный вес, а 30% из этой половины страдает ожирением. В России в среднем 30% взрослых имеют ожирение, а 25% — избыточную массу тела. ВОЗ рассматривает ожирение как глобальную катастрофу, которая грозит всему человечеству, включая детей и подростков.От ожирения страдает любой человек с индексом массы тела (ИМТ) выше 30. При этом два человека с одинаковым ИМТ могут иметь неодинаковове количество жира и различный характер его распределения по телу. И очень разное состояние организма — некоторые из них страдают от серьезных заболеваний, а другие кажутся относительно здоровыми.Считается, что подкожный жир — на животе или подбородке — менее вреден, чем жир, расположенный вокруг органов, например, вокруг печени, поджелудочной железы или сердца. Во втором случае люди чаще заболевают диабетом второго типа и страдают болезнями сердца.Ученые из Великобритании убедились, что именно гены определяют, как и где этот жир будет храниться. То есть будет у человека «благоприятное» или «неблагоприятное» ожирение зависит исключительно от наследственности. В исследовании, проведенном в сотрудничестве с Университетом Винчестера, использовались данные финского проекта FinnGen и британского биобанка. Ученые собрали информацию от 500 000 человек в возрасте от 37 до 73 лет в период с 2006 по 2010 год.Ученые обнаружили, что из 37 исследованных ими заболеваний 12, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и диабет второго типа, были напрямую связаны с генами, определяющими тип ожирения — «благоприятный» или нет. Но исследователи предупреждают, что независимо от типа ожирения сам по себе лишний вес представляет серьезную опасность для здоровья.Даже люди с удачной наследственностью в плане распределения жира, но при этом с ожирением, подвержены повышенному риску образования камней в желчном пузыре, астме и псориазу. «Наши результаты также свидетельствуют о том, что всем людям будет полезно избавиться от лишнего жира, даже если они метаболически здоровы» — подчеркнул автор исследования профессор Тимоти Фрейлинг.