3 рецепта из хрена: лечебный соус, масло и заправка
Хрен у славянских народов был самой распространенной пряностью. Им приправляли студень, мясные блюда, использовали для засолки капусты, огурцов. Начиная с IX века славяне выращивали его как культурное растение.
Письменные источники XVI столетия сообщают нам, что в русской кухне его подавали как незаменимую приправу к праздничному студню; хрен, натертый крупной стружкой, — к жареному поросенку.
Лечебный соус из хрена
Традиционное приготовление приправы из хрена с белым уксусом оказывает вреднейшее воздействие на желудочно-кишечный тракт (уксус обжигает слизистую оболочку желудка и кишок).
Между тем уксус с успехом заменяют лимонным соком или яблочным уксусом, а сахар — медом (соль вовсе не нужна).
Специалисты по соколечению высоко ценят такой соус как одно из немногих средств, очищающих организм от слизи без какого бы то ни было повреждения слизистых оболочек.
Требуется:
150 г кашицы хрена
сок 2–3 лимонов.
Способ приготовления и применение:
Ингредиенты смешать.
Принимать 2 раза в день по % чайной ложки натощак и в промежутке между приемами пищи, лучше в полдень.
Соус считается свежим и действенным, пригодным для лечения, если он простоял в холодильнике не более недели.
Вначале прием хрена вызывает слезотечение, неприятные ощущения (даже легкое головокружение), но лечение следует продолжать.
Если такие ощущения исчезли, рекомендуется провести курс лечения морковным соком в сочетании с соком редьки, что помогает вывести из организма слизь, растворившуюся благодаря хрену, в то же время восстанавливает слизистые оболочки в организме.
Масло «хреновое»
Ингредиенты
200 г натертого хрена
лимонный сок
мед
100 г мягкого сливочного масла.
Способ приготовления:
Все ингредиенты хорошо смешать. Употреблять для бутербродов.
Заправка по-камчатски (старинный рецепт)
Ингредиенты:
4 столовые ложки тертого хрена
2 чайные ложки меда
1 стакан сметаны
2 желтка
сок 1/2 лимона
рубленый укроп, петрушка.
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты. Подавать к печеной или вареной свекле, к другим овощам.
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