3 рецепта из хрена: лечебный соус, масло и заправка

Специалисты по соколечению высоко ценят такой соус как одно из немногих средств, очищающих организм от слизи без какого бы то ни было повреждения слизистых оболочек.Хрен у славянских народов был самой распространенной пряностью. Им приправляли студень, мясные блюда, использовали для засолки капусты, огурцов. Начиная с IX века славяне выращивали его как культурное растение.Письменные источники XVI столетия сообщают нам, что в русской кухне его подавали как незаменимую приправу к праздничному студню; хрен, натертый крупной стружкой, — к жареному поросенку.Лечебный соус из хренаТрадиционное приготовление приправы из хрена с белым уксусом оказывает вреднейшее воздействие на желудочно-кишечный тракт (уксус обжигает слизистую оболочку желудка и кишок).Между тем уксус с успехом заменяют лимонным соком или яблочным уксусом, а сахар — медом (соль вовсе не нужна).Специалисты по соколечению высоко ценят такой соус как одно из немногих средств, очищающих организм от слизи без какого бы то ни было повреждения слизистых оболочек.Требуется:150 г кашицы хренасок 2–3 лимонов.Способ приготовления и применение:Ингредиенты смешать.Принимать 2 раза в день по % чайной ложки натощак и в промежутке между приемами пищи, лучше в полдень.Соус считается свежим и действенным, пригодным для лечения, если он простоял в холодильнике не более недели.Вначале прием хрена вызывает слезотечение, неприятные ощущения (даже легкое головокружение), но лечение следует продолжать.Если такие ощущения исчезли, рекомендуется провести курс лечения морковным соком в сочетании с соком редьки, что помогает вывести из организма слизь, растворившуюся благодаря хрену, в то же время восстанавливает слизистые оболочки в организме.Масло «хреновое»Ингредиенты200 г натертого хреналимонный сокмед100 г мягкого сливочного масла.Способ приготовления:Все ингредиенты хорошо смешать. Употреблять для бутербродов.Заправка по-камчатски (старинный рецепт)Ингредиенты:4 столовые ложки тертого хрена2 чайные ложки меда1 стакан сметаны2 желткасок 1/2 лимонарубленый укроп, петрушка.Способ приготовления:Смешать все ингредиенты. Подавать к печеной или вареной свекле, к другим овощам.