Осознанное питье: нарколог дал 5 советов по умеренному употреблению алкоголя

Научиться осознанно употреблять алкоголь может быть одной из лучших в жизни привычек.Специализирующийся на лечении алкогольной зависимости нарколог Мартин Престон (Великобритания) озвучил в интервью пять советов, как пить более осознанно, а, значит, умеренно.Старайтесь не пить в течение рабочей недели. Многие люди, устав от напряжения рабочей недели, начинают выпивать вечером уже в среду или четверг. Эксперт отмечает, что в общем нет ничего страшного в том, чтобы выпить за ужином один или два бокала вина. Но важно понимать: питье спиртного в будни увеличивает общее количество алкогольных единиц, если человек традиционно потребляет спиртные напитки в выходные. В результате к концу недели это может заставить чувствовать себя более истощенным, способствовать разбитости утром в понедельник.Избегайте шотов. Шот – это небольшая порция спиртного, иногда смешанного напитка, обычно потребляемая быстро, залпом. Нарколог советуют избегать такой формы выпивки, поскольку она способствует быстрому опьянению и потере контроля – человек не замечает, что употребляет существенное количество алкоголя. Следует предпочитать напитки, которые можно пить медленно, маленькими глотками.Пейте воду между напитками. Алкоголь делает организм обезвоженным, снижает активность иммунной системы, сокращает уровень энергии. Совет Мартина Престона: нужно пить воду не только между приемами спиртного, но и выпивать ее перед сном после «алкогольного» вечера.«Стакан воды между напитками поможет поддерживать уровень гидратации, а также утолить жажду, что не даст вам слишком быстро выпить следующую порцию алкоголя. Питье воды перед сном помогает телу восстанавливаться и в течение ночи».Избегайте смешивания напитков. Когда человек пьет только какой-то один напиток, это не только помогает ему избежать некоторых неприятных симптомов наутро, но и способствует лучшему самоконтролю.«Попытка придерживаться одного напитка улучшает способность отслеживать, сколько стандартных напитков было выпито за вечер».Уверенно говорите «нет» алкоголю. Нередко согласие выпить является способом социализации – человек в компании не отказывается, потому что пьют все. Мартин Престон подчеркивает: если было принято решение провести вечер без спиртного, нужно твердо придерживаться его. Осознание того факта, что вы действуете в соответствии со своими предпочтениями, закрепляет функцию самоконтроля, подчеркивает нарколог.