Чем опасны моющие средства и как помыть посуду без химии

Для мытья посуды выпускаются специальные моющие средства, легко и быстро удаляющие жир. Многие производители добавляют в них ухаживающие масла, увлажняющие компоненты и ароматизаторы. Но при внимательном изучении состава можно обнаружить химикаты и синтетические соединения, опасные для здоровья человека.Проведенные опыты показали, что моющие средства невозможно полностью смыть во время полоскания. Частицы химических веществ остаются на поверхности посуды, попадают в организм с пищей. Чтобы не навредить себе, попробуйте альтернативные способы мытья, безопасные для организма.Чем опасны средства для мытья посуды?В семье мыть посуду приходится 2–4 раза в день. Это занимает немало времени, поэтому хозяйки активно используют специальные моющие средства, экономящие силы. Они легко пенятся в теплой и холодной воде, растворяют жир без усилий, уничтожая посторонние запахи.Но все моющие средства для посуды содержат активные вещества, которые при попадании в организм могут нанести вред желудку, кишечнику, кровеносной системе. Это поверхностно-активные вещества или ПАВы, отвечающие за качество отмывания жира.Основная проблема при использовании средства с ПАВами – химические компоненты не смываются с поверхности тарелки или чашки. Даже после многоразового ополаскивания они остаются, могут вступать в реакцию с горячей пищей, попадать в желудок, провоцируя опасные осложнения:химические вещества разъедают слизистые оболочки, приводят к язве, гастриту, эрозии;являются канцерогенами;провоцируют аллергию, кожный зуд.При попадании в воду и почву ПАВы отравляют окружающую среду, делая водоемы непригодными для рыбы и живых микроорганизмов.Моем посуду без моющего средстваЧтобы сохранить здоровье, переходите на безопасные и простые способы мытья посуды без синтетических компонентов. У любой хозяйки всегда найдется сода, горчица или мыло, которые отлично справляются с жиром без ПАВов, легко смываются, не оставляя запаха или мыльных разводов.ГорчицаСтаринный метод применялся еще два столетия назад. Современные поклонницы экологичных способов мытья посуды внесли в него полезные коррективы:В чистой банке или контейнере смешайте пачку горчичного порошка и немного столового 9% уксуса.Тщательно перемешайте до получения густой однородной пасты.При мытье посуды добавьте 3 ложки полученного средства в миску с водой.Состав безопасен для здоровья, легко смывает остатки пищи, оставляя приятный блеск. Храните банку закрытой, используя по мере необходимости. В качестве простой альтернативы на даче или в походе попробуйте магазинную горчицу в тюбике. Она подходит для обработки посуды с тефлоновым покрытием, не царапает, не вредит эмали.При мытье детских бутылочек и тарелок используйте обычный порошок без уксуса: как правило, блюда для малышей менее жирные, не требуют применения дополнительных средств. Насыпьте немного горчицы на поверхность, потрите влажной губкой, тщательно смойте под проточной водой.Пищевая и кальцинированная содаПеречисленные средства отлично справляются с жиром после запекания и жарки. Соду наносят на мокрую губку и втирают в загрязненные участки Способ идеально подходит для стаканов из стекла, фарфорового сервиза или тарелок. Порошок придает красивый блеск, уничтожает посторонние запахи. Единственный недостаток – риск поцарапать алюминиевое или тефлоновое покрытие.Чем опасны моющие средства и как помыть посуду без химииХозяйственное мылоПомните, что речь идет о «бабушкином» варианте хозяйственного мыло, которое не содержит отдушек, пятновыводителей и прочих химических соединений. Бруски коричневого цвета безопасны по составу, поэтому быстро удаляют загрязнения без вреда для организма. Они легко смываются теплой водой, одновременно дезинфицируют, уничтожая микробы.Древесная золаЭкзотический, но эффективный способ мытья посуды до сих пор применяется в деревнях. Золой, оставшейся от сжигания веток или дров, можно натирать чугунные утятницы, сковороды и противни. Она впитывает жирные остатки и неприятные запахи, используется для чистки решетки печки или камина. Мелким и просеянным порошком легко вымыть тарелки.Если не можете отказаться от синтетического моющего средства, выбирайте качественные бренды с содержанием ПАВ не более 5%. Обязательно замачивайте посуду сразу после еды, чтобы максимально снизить расход. Защищайте кожу рук, используя перчатки даже при полоскании чашки после кофе.