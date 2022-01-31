Почему от соли нельзя отказываться

Говорят, что соль приводит к гипертонии, и этот продукт лучше исключить из рациона по максимуму. Но и у соли есть свои преимущества, особенно если она морская.1. Помогает избежать обезвоживанияЧтобы оставаться увлажненным, требуется сохранять тонкий баланс натрия и калия. Вода в вашем организме следует за натрием, и если его слишком много, тело будет удерживать воду. Калий уравновешивает это, поэтому морская соль намного лучше, чем поваренная. Морская соль содержит как натрий, так и калий, что помогает естественным образом сохранять баланс.2. Способствует здоровью сосудовКогда дело доходит до морской соли, она на самом деле обладает защитным воздействием против сердечных заболеваний. Важно различать морскую соль и поваренную, которая гораздо менее полезна из-за низкого профиля минералов.3. Уравновешивает электролиты и предотвращает мышечные спазмыМорская соль является отличным источником электролитов, которые предотвращают мышечные спазмы во время физических упражнений. Морская соль содержит натрий, магний, калий и кальций, которые необходимы для оптимального здоровья. Эти минералы должны поступать из рациона, потому что тело не может их создавать. Без достаточного количества электролитов вы можете испытывать аритмию, усталость, тошноту и даже судороги.4. Поддерживает здоровую нервную системуНатрий регулирует движение воды по всему телу, что имеет решающее значение для здоровой нервной системы. Кроме того, нервной системе требуется соль для электропроводности, чтобы отправлять и получать нервные сигналы. Как и в случае с другими функциями организма, мозгу необходим правильный баланс натрия и других электролитов, поэтому морская соль является гораздо лучшим вариантом, чем поваренная.5. Улучшает сонСовет не есть соль перед сном относится к поваренной соли и соленым переработанным продуктам, которые могут вызвать несбалансированное количество натрия в организме. Считается, что морская соль улучшает сон, потому что она содержит так много полезных электролитов для регулирования гормонов