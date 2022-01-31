Почему от соли нельзя отказываться
1. Помогает избежать обезвоживания
Чтобы оставаться увлажненным, требуется сохранять тонкий баланс натрия и калия. Вода в вашем организме следует за натрием, и если его слишком много, тело будет удерживать воду. Калий уравновешивает это, поэтому морская соль намного лучше, чем поваренная. Морская соль содержит как натрий, так и калий, что помогает естественным образом сохранять баланс.
2. Способствует здоровью сосудов
Когда дело доходит до морской соли, она на самом деле обладает защитным воздействием против сердечных заболеваний. Важно различать морскую соль и поваренную, которая гораздо менее полезна из-за низкого профиля минералов.
3. Уравновешивает электролиты и предотвращает мышечные спазмы
Морская соль является отличным источником электролитов, которые предотвращают мышечные спазмы во время физических упражнений. Морская соль содержит натрий, магний, калий и кальций, которые необходимы для оптимального здоровья. Эти минералы должны поступать из рациона, потому что тело не может их создавать. Без достаточного количества электролитов вы можете испытывать аритмию, усталость, тошноту и даже судороги.
4. Поддерживает здоровую нервную систему
Натрий регулирует движение воды по всему телу, что имеет решающее значение для здоровой нервной системы. Кроме того, нервной системе требуется соль для электропроводности, чтобы отправлять и получать нервные сигналы. Как и в случае с другими функциями организма, мозгу необходим правильный баланс натрия и других электролитов, поэтому морская соль является гораздо лучшим вариантом, чем поваренная.
5. Улучшает сон
Совет не есть соль перед сном относится к поваренной соли и соленым переработанным продуктам, которые могут вызвать несбалансированное количество натрия в организме. Считается, что морская соль улучшает сон, потому что она содержит так много полезных электролитов для регулирования гормонов
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