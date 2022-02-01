Подвид омикрона BA.2 более заразен, но привитые люди распространяют его меньше

Вслед за новым вариантом коронавируса BA.1 омикрон появился еще один его подвид BA.2, который еще более заразен и имеет все шансы вытеснить своего «старшего брата». Результаты национального исследования в Дании подтвердили необходимость вакцинации даже при условии, что BA.2 уклоняется от нейтрализующих антител.Научная работа специалистов Копенгагенского университета и Управления статистики Дании еще не прошла экспертную оценку и опубликована в виде препринта. Чтобы оценить свойства подвида BA.2, который стал доминирующим в Дании, ученые проанализировали случаи заражения в более чем 8,5 тысячи домохозяйств с декабря по январь 2022 года.Результаты подтвердили опасения эпидемиологов о том, что новый подвид обладает беспрецедентной скоростью распространения: по оценкам исследователей BA.2 примерно на 33% более заразен по сравнению с ВА.1.«Если вы подверглись воздействию BA.2 в своей семье, вероятность заражения в течение семи дней достигает 39%. Риск заражения при воздействии ВA.1 составляет 29%», — сообщили авторы исследования.Кроме того, новый подвид обладает повышенным свойством уклонения от нейтрализующих антител, поэтому риск инфицирования очень высокий в том числе у людей, которые ранее перенесли коронавирус и получили вакцину.Но есть и хорошие новости: полностью привитые и заразившиеся пациенты с меньшей вероятностью передадут инфекцию другим. У привитых людей при заражении подвидом ВА.2 вирусная нагрузка в среднем ниже по сравнению с невакцинированными, объяснили ученые. Самые низкие показатели распространения инфекции были у пациентов, получивших бустерную дозу вакцины (ревакцинацию).«Это указывает на то, что после прорывной инфекции прививка защищает от дальнейшей передачи вируса, причем в большей степени для BA.2, чем для BA.1», — отметили авторы исследования.Ученые сообщили также, что они не нашли никаких доказательств тому, что новый подвид опаснее для пациентов по сравнению с «оригинальным» омикрон-вариантом — показатели госпитализации для BA.2 и BA.1 были сопоставимы.