Вызывает камни в почках: медики предупредили об опасности переизбытка витамина С

Рекомендуется ограничить потребление витамина С до 2000 мг в день.Если употреблять витамин С в больших дозах — это может увеличить риск образования камней в почках в два раза. Этот витамин может провоцировать большинство патологий, поэтому нужно быть с ним осторожным.Чрезмерное потребление витамина С вызывает токсические реакции, что отразится на состоянии почек, уверены ученые. В них начнут образовываться камни, от которых не получится избавиться без лекарств и оперативного вмешательства.Камни могут развиваться в одной или обеих почках сразу и чаще всего поражают людей в возрасте от 30 до 60 лет. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями ЖКТ.Исследования, проведенные в 2013 году показали, что у мужчин, которые принимали двойную дозу витамина C, удваивался риск образования камней в почках.Прописывать себе витамины и употреблять их бездумно ни в коем случае нельзя.Если вы подозреваете у себя дефицит – лучше сдать все необходимые анализы.Безопасная доза витамина СЧтобы свести к минимуму риск образования камней в почках, Национальный институт здоровья рекомендует взрослым ограничить потребление витамина С до 2000 мг в день.«Исследования показали, что сорбция витамина С снижается до менее чем 50 процентов при приеме доз более 1000 мг», — говорят ученые.Однако пищевые диетические источники витамина С, такие как красный перец, папайя и цитрусовые, считаются безопасными.