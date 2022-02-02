Употребление некоторых овощей делает человека подверженным раку
Некоторые факторы образа жизни повышают риск заболеть раком, одним из таких факторов является питание. Известно, например, что регулярное потребление переработанного мяса делает человека склонным к развитию рака кишечника. Но также ученым удалось выявить связь злокачественных опухолей с потреблением некоторых овощей. Согласно данным, опубликованным в Британском журнале рака,
«маринованные овощи могут увеличить риск развития рака пищевода».
Рак пищевода означает появление злокачественной опухоли в любом месте этого органа. Исследователями были проанализированы данные из 34 работ, и в результате установили статистически значимую связь между употреблением маринованных овощей и риском развития данного вида рака. У любителей подобной закуски риск рака пищевода увеличен вдвое, отмечают специалисты.
Симптомы рака пищевода.Они обычно ассоциируются с нарушением пищеварения.
Проблемы с глотанием (дисфагия).
Изжога или кислотный рефлюкс.
Сильная отрыжка.
Другие возможные симптомы.
Кашель, который не проходит.
Хриплый голос.
Необъяснимая потеря аппетита или веса.
Чувство усталости или отсутствие энергии.
Боль в горле или в середине груди (особенно заметная при глотании).
Соленые овощи. В свою очередь, Всемирный фонд исследования рака предупреждает об опасности употребления овощей, приготовленных путем засолки. Эксперты констатируют, что
«потребление соленых овощей связано с риском развития рака желудка».
В целом, считают ученые, люди, которые регулярно едят сильно соленую пищу, удваивают свой риск рака желудка.
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