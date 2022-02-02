Употребление некоторых овощей делает человека подверженным раку

Исследователи констатируют, что пристрастие к маринованным овощам увеличивает подверженность раку пищевода.Некоторые факторы образа жизни повышают риск заболеть раком, одним из таких факторов является питание. Известно, например, что регулярное потребление переработанного мяса делает человека склонным к развитию рака кишечника. Но также ученым удалось выявить связь злокачественных опухолей с потреблением некоторых овощей. Согласно данным, опубликованным в Британском журнале рака,«маринованные овощи могут увеличить риск развития рака пищевода».Рак пищевода означает появление злокачественной опухоли в любом месте этого органа. Исследователями были проанализированы данные из 34 работ, и в результате установили статистически значимую связь между употреблением маринованных овощей и риском развития данного вида рака. У любителей подобной закуски риск рака пищевода увеличен вдвое, отмечают специалисты.Симптомы рака пищевода.Они обычно ассоциируются с нарушением пищеварения.Проблемы с глотанием (дисфагия).Изжога или кислотный рефлюкс.Сильная отрыжка.Другие возможные симптомы.Кашель, который не проходит.Хриплый голос.Необъяснимая потеря аппетита или веса.Чувство усталости или отсутствие энергии.Боль в горле или в середине груди (особенно заметная при глотании).Соленые овощи. В свою очередь, Всемирный фонд исследования рака предупреждает об опасности употребления овощей, приготовленных путем засолки. Эксперты констатируют, что«потребление соленых овощей связано с риском развития рака желудка».В целом, считают ученые, люди, которые регулярно едят сильно соленую пищу, удваивают свой риск рака желудка.