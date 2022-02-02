С возрастом все только хуже: что такое негативный материнский комплекс

Тема нового выпуска — негативный материнский комплекс. Что это такое, какова его природа? Что с ним делать? Нам написала девушка, которая больше всего на свете боится оказаться похожей на свою мать. Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, обсудили ее историю и попробовали разобраться.Что обсуждаемГероиня выпуска с детства боготворила свою мать и очень хотела стать похожей на нее. Однако с возрастом она стала понимать, что ее мама относится к мужчинам как к ничтожеству, и не захотела ее впускать в свою личную жизнь."Я вышла замуж в 26 лет по любви, у нас обычный брак, не без сложностей, но у кого их нет, мы же оба неидеальные. Я до сих пор люблю мужа, он меня тоже, у нас двое детей и несмотря на финансовые трудности мы были бы счастливы, если бы не моя мама. Честно говоря, мне со свекровью никогда не было так сложно, как с ней. И с возрастом все только хуже".Дочь мама считает "слабохарактерной дурочкой, которая прогнулась под своего заурядного мужа и пляшет перед ним на задних лапках", но героиня не может избавиться от зависимых отношений с матерью и с годами начинает видеть в себе ее черты.Коротко о главном0:40 История героини6:30 Что такое негативный материнский комплекс и как он формируется.8:20 Позитивный материнский комплекс. Идеализация матери.10:00 Как преодолеть негативный материнский комплекс.11:45 Поглощающая мать. Как она себя ведет.12:50 Можно ли договориться с такой матерью. Позитивное подкрепление.13:30 Манипуляция здоровьем со стороны матери. Что делать и как выстроить границы.16:50 Почему мать может принижать партнера дочери.19:40 Что делать, чтобы выйти из состояния зависимости и не разрушить свои отношения.22:20 Что такое архетипичная мать и как отделить ее от реальной матери.23:25 Нужно ли бояться стать похожей на маму.26:06 Отношение бабушки с внуками.27:27 Как выстроить отношения и избавиться от материнского комплекса с нормальной матерью.