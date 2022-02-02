ПЦР-тест хуже выявляет штамм Омикрон

По словам известного инфекциониста Евгения Тимакова, даже если у человека проявляются симптомы заражения коронавирусом, вызванным штаммом Омикрон, ПЦР-тест может дать отрицательный результат. Правда, это происходит далеко не всегда.ПЦР-тестирование является золотым стандартом диагностики коронавируса, и данная методика намного более точна, чем экспресс-тесты на основе антигенов. Единственным недостатком ПЦР-тестирования является тот факт, что, в среднем, на получение результата требуется от одного дня и более. А экспресс-тесты дают результат за 15 минут. Но исследования показали, что данные скоростные тесты эффективны всего в 63-64% случаев.По словам Евгения Тимакова, в некоторых случаях и ПЦР-тесты не показывают наличия коронавируса, хотя у самого человека уже появились выраженные симптомы. Сегодня всем людям, у которых по симптоматике простуда или грипп, лучше изначально предполагать наличие коронавируса и стараться ограничить контакты с окружающими. Инкубационный период вируса сократился до двух-трех дней, а порой он может вызвать симптомы уже через несколько часов после попадания в организм.На точность ПЦР-теста также влияет и то время, в которое он был сделан. Наконец, тест может быть неточным, если для его проведения был взят недостаточный объем материала. В некоторых случаях Омикрон быстро покидает зону носоглотки, откуда берутся мазки, поэтому ПЦР-тестирование оказывается неэффективным.