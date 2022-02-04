Ранние признаки рака молочной железы, которые важно вовремя заметить

Как предотвратить рак молочной железы и вовремя распознать симптомы заболевания.Рак молочной железы поражает тысячи женщин каждый год, но более 20 % случаев можно предотвратить.Рассказываем, что нужно обратить внимание, чтобы предотвратить рак молочной железы.Ранняя профилактика увеличивает шансы на выздоровлениеСимптомы рака молочной железы не одинаковы для всех, несмотря на то, что они вызывают уплотнение в одной или обеих грудях. Выявление ранних признаков этого заболевания может облегчить лечение раковых опухолей и увеличить ваши шансы на выздоровление.Есть несколько ключевых признаков, которые могут указывать на рак молочной железы. Профессор Клиона Кирван объясняет:«Осмотрите свою грудь на наличие ямок и искривлений на коже. Положите руки на бедра и нажмите вниз, чтобы сократить мышцы, и убедитесь, что это не вызывает ямочек на груди.Также поднимите руки над головой и убедитесь, что изгибы груди выглядят нормально, а соски выглядят так, как всегда и не вытягиваются«.Одним из ключевых признаков, на которые следует обратить внимание при осмотре груди, есть утолщение тканей молочной железы в любом месте груди, верхней части груди и подмышек.Профилактика рака молочной железы распознает следующие признаки и симптомы:Заметное уплотнение в груди или подмышечной впадине;На коже ямочки или искривления;Отек всей или части груди;Деформация;Покраснение;Раздражение кожи или изменение текстуры;Кровянистые выделения из соска.