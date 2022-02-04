Жевательная резинка без сахара спасёт от преждевременных родов

Использование жевательной резинки без сахара всего в течение 20 минут ежедневно во время беременности снижает риск преждевременных родов. К такому выводу пришли американские эксперты во время наблюдений в африканской стране Малави.Учёные из Baylor College of Medicine установили, что употребление жевательной резинки без сахара очень полезно для будущих мам. Она помогает им рожать более здоровых детей. Клинические исследования в Малави показали, что употреблявшие эту жвачку всего в течение 20 минут в сутки беременные снижали вероятность преждевременных родов или появления у их малышей дефицита массы тела при рождении. В жвачке содержался ксилит - довольно модный заменитель сахара, который часто продаётся в магазинах здорового питания и, по утверждениям ряда экспертов, обеспечивает гигиену полости рта.В группе беременных, которые получали эту жвачку, с преждевременными родами столкнулись только 12,6%. В контрольной группе таковых было 16,5%. А это значит, что жвачка без сахара с ксилитом сокращает вероятность преждевременных родов на 25%. Преждевременными называются роды, которые происходят на гестационном сроке от 34 до 37 недель.Дефицит массы тела ребёнка фиксируется в том случае, если его вес при рождении ниже 2 кг. В группе будущих мам, которые получали жвачку, дефицит массы тела ребёнка наблюдался только в 8,9% случаев. В контрольной группе их количество составило почти 13%. Исследование продемонстрировало ощутимое воздействие относительно недорогого инструмента укрепления материнского здоровья.