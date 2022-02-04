Жевательная резинка без сахара спасёт от преждевременных родов
Учёные из Baylor College of Medicine установили, что употребление жевательной резинки без сахара очень полезно для будущих мам. Она помогает им рожать более здоровых детей. Клинические исследования в Малави показали, что употреблявшие эту жвачку всего в течение 20 минут в сутки беременные снижали вероятность преждевременных родов или появления у их малышей дефицита массы тела при рождении. В жвачке содержался ксилит - довольно модный заменитель сахара, который часто продаётся в магазинах здорового питания и, по утверждениям ряда экспертов, обеспечивает гигиену полости рта.
В группе беременных, которые получали эту жвачку, с преждевременными родами столкнулись только 12,6%. В контрольной группе таковых было 16,5%. А это значит, что жвачка без сахара с ксилитом сокращает вероятность преждевременных родов на 25%. Преждевременными называются роды, которые происходят на гестационном сроке от 34 до 37 недель.
Дефицит массы тела ребёнка фиксируется в том случае, если его вес при рождении ниже 2 кг. В группе будущих мам, которые получали жвачку, дефицит массы тела ребёнка наблюдался только в 8,9% случаев. В контрольной группе их количество составило почти 13%. Исследование продемонстрировало ощутимое воздействие относительно недорогого инструмента укрепления материнского здоровья.
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