Ученые считают, что еда коричневого цвета может вызывать рак

Американские ученые провели исследование, показавшее, что большая часть продуктов питания коричневого или карамельного цвета способна провоцировать развитие рака.Продуктами с повышенным онкогенным воздействием были признаны те, в составе которых присутствует 4-метилимидазол (4-MEl). Как отметили специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки, это вещество образуется во время приготовления некоторых блюд, и является продуктом реакции между аминокислотами и углеводами.Онкогенное вещество 4-метилимидазол можно обнаружить в кофейных зернах, которые подвергались обжариванию, а также в мясе, которое готовилось на гриле. Кроме того, опасное соединение есть в соевом соусе, хлебе, пиве, а также в множестве других продуктов карамельного цвета.Сотрудники Медицинской школы Джонса Хопкинса обнаружили сразу несколько доказательств того, что 4-метилимидазол увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, а также ухудшает выживаемость пациентов с раком. Ранее ученые провели долговременное исследование на грызунах, показавшие, что опасное соединение 4-метилимидазол увеличивает риск развития рака легких у мышей и крыс.