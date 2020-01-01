Американские ученые обнаружили «Омикрон» у диких животных
Издание пишет, что результаты исследования, которые пока не были рецензированы, впервые показывают, что вирус распространяется на диких животных.
Ученые обнаружили коронавирус примерно у одной трети белохвостых оленей, изученных в Айове в период с сентября 2020 по январь 2021 года. Другая исследовательская группа обнаружила вирус у одной трети оленей в Огайо.
"Мы не ожидали обнаружить такой уровень широко распространенной инфекции", - сказал заместитель директора лаборатории диагностики животных в Пенсильвании Суреш Кучипуди.
Экспертов тревожит тот факт, что олени могут быть резервуаром для ковида даже после того, как коронавирусная инфекция станет эндемической среди людей. При худшем сценарии вирус может развиться у оленей, чтобы лучше уклониться от защиты вакцин, а затем распространиться на людей.
Авторы пишут, что ранее обнаружили вирус у кошек, собак, хорьков, норок, свиней, хомяков и кроликов, однако учениые уделяли пристальное внимание белохвостым оленям по нескольким причинам: помимо того, что они очень уязвимы для инфекций, белохвостые олени произвольно живут в США в непосредственной близости от людей.
Сейчас исследователи не знают, могут ли олени передавать Covid-19 людям. Вероятно, олень может передать вирус человеку через промежуточного хозяина, такого как грызун или домашнее животное.
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Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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