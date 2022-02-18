Спиртные напитки помогают ковиду проникать в лёгкие

Вот еще одна причина отказаться от алкоголя в наши дни. Оказалось, что он помогает коронавирусу атаковать легкие.Учёные из Университета Гейдельберга в Германии доказали, что длительное и систематическое злоупотребление спиртными напитками влияет на те гены, что используются ковидом для заражения человеческих клеток. Следовательно, имеющие алкогольную зависимость люди сталкиваются с более тяжелой формой коронавирусной инфекции. И очень опасно продолжать употреблять алкоголь уже после заражения COVID-19.Эти выводы были сделаны в ходе экспериментов с лабораторными мышами, которые тремя разными способами получали алкоголь. Это было необходимо, чтобы проверить, как переносится коронавирусная инфекция при трех разных стадиях алкогольной зависимости, включая и самую сильную. Было установлено увеличение экспрессии рецепторов АСЕ2 в лёгочной системе, а именно они чаще всего и подвергаются поражению коронавирусом.Наука уже хорошо разобралась с тем, как SARS-CoV-2 захватывает человеческие клетки. Для этого ему необходим рецептор АСЕ2 на их поверхности, а потом, используя специфический белок, вирус проникает внутрь и заражает клетку. Употребление алкоголя упрощает этот процесс и таким образом делает весь механизм распространения коронавируса по организму более быстрым. Это ещё одна причина для того, чтобы отказаться от употребления алкогольных напитков, тем более, что и клинические наблюдения показывают высокую уязвимость пьющих людей перед тяжелой формой коронавируса.