4 совета по сохранению зубной эмали

Зубная эмаль - определяющий фактор здоровья всей полости рта. И вот несколько советов, которые помогут ее сберечь.Избегайте сладких, кислых продуктов и напитковПродукты и напитки с высоким содержанием сахара или кислоты позволяют бактериям расти во рту и разрушать эмаль, поэтому лучше ограничить их потребление. Конфеты, выпечка, безалкогольные, спортивные напитки, а также чрезмерное употребление алкоголя может способствовать эрозии зубов. Старайтесь употреблять сладкие лакомства в умеренных количествах, а если вы пьете напитки, которые могут нанести вред зубной эмали, употребляйте их через соломинку, чтобы свести к минимуму контакт с зубами.Ешьте много фруктов, овощей и молочных продуктовТакие продукты, как фрукты и овощи, богатые клетчаткой, помогают увеличить выделение слюны. Это не только усиливает защиту зубной эмали от вредного воздействия кислоты, но и восстанавливает микроэлементы в зубах. Кроме того, молочные продукты, такие как молоко и сыр, являются хорошими источниками кальция, который способствует укреплению зубной эмали. Если вы не можете есть молочку, добавьте в свой рацион продукты, обогащенные кальцием, например, некоторые готовые к употреблению хлопья.Не переусердствуйте с чисткойКрайне важно чистить зубы по крайней мере два раза в день, но не делайте ошибку, думая, что очень энергичная чистка лучше для зубов. Если вы будете чистить слишком сильно, то можете стереть часть зубной эмали. Используйте мягкую зубную щетку, чтобы делать короткие, нежные движения, когда вы чистите зубы в течение двух минут каждый раз. Если чистите так, как будто полируете яичную скорлупу, то делаете все правильно.Регулярно посещайте стоматологаРегулярные визиты к стоматологу позволяют ему обнаружить признаки эрозии зубной эмали, когда она еще находится на ранней стадии. Врачи могут порекомендовать способы уменьшения эрозии, например, нанести на зубы фторсодержащий лак или использовать зубную пасту, отпускаемую по рецепту, которая содержит больше фтора. Виниры, представляющие собой тонкие пластинки, наклеиваемые на переднюю сторону зубов, также можно использовать для защиты уязвимых зубов в более запущенных случаях эрозии.