Названы специи, полезные для здоровья зубов

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Они помогут отбелить зубы, освежить дыхание и даже справиться с зубной болью.Мы привыкли добавлять специи в блюда для придания им яркости вкуса и аромата, но спектр применения пряностей куда шире, чем вы могли бы подумать.Как привычные гвоздика, бадьян и куркума могут помочь отбелить зубы, освежить дыхание и даже справиться с зубной болью.Бадьян (анис)Применение бадьяна возможно не только в качестве специи, но и для освежения дыхания. Для этого после еды просто пожуйте маленький кусочек пряности.При запахе изо рта приготовьте раствор бадьяна. Для этого 2 ч.л. звездочек бадьяна залить 1 стаканом кипятка, настаивать 15 минут, процедить, прополоскать рот после еды.КуркумаКуркума способна вернуть белизну зубам, удалить темный налет и даже осветлить потемневшую эмаль на 2-3 тона. А главное, натуральные средства действуют мягко и безопасно, не повреждая поверхность зубов.Зубной порошок из куркумыНа влажную зубную щетку нанесите ? чайной ложки порошка куркумы.Распределите по поверхности зубов и оставьте на 30 сек.Прополощите рот теплой водой и почистите зубы зубной пастойА можно самостоятельно сделать ароматную пасту из куркумы и мятного масла.Для этого соедините ? чайной ложки порошка куркумы, 2 капли мятного масла и пару капель воды. Полученной смесью чистите зубы около 3 мин. Не смывайте пасту еще 5 минут, чтобы она подействовала, а затем прополощите рот прохладной водой.Еще один простой вариант пасты получится, если соединить куркуму с оливковым маслом. Для этого возьмите 1 ч.л. порошка пряности и хорошо смешайте с 1 ст. л. оливкового масла. Чистите зубы такой пастой пару минут.Помните, что для получения видимого результата нужно использовать средства из куркумы не менее недели.ГвоздикаГвоздика поможет избавиться от зубной боли и освежить дыхание.При приготовлении раствора для полоскания необходимо измельчить несколько бутонов и высыпать в стакан теплой воды. Можно использовать сразу молотую гвоздику. Прополощите рот приготовленным средством и наслаждайтесь свежестью дыхания.Совладать с зубной болью поможет смесь гвоздики и оливкового масла. Смешать щепотку молотой гвоздики и 1 ст. л. оливкового масла. Смочить в смеси ватный тампон и приложить к больному зубу на 20 минут. Не забывайте, что это временна мера, и визит к стоматологу откладывать не стоит!