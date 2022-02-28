Что можно ожидать от скрещивания «Омикрона» и «Дельты»

В мире вовсю говорят о новом гибридном штамме коронавируса, который получил название «Дельтакрон». В России случаев заражения этим штаммом пока не выявлено. Биолог Петр Чумаков рассказал изданию «Народные Новости», что произойдет в том случае, если гибридная вариация станет доминирующей.Он пояснил, что пока нет достаточных данных, которые позволили бы дать какие-то точные прогнозы. Только после того, как вирус начнет распространяться, эти данные появятся и тогда можно будет сделать анализ и говорить о степени его опасности. Пока же об этом новом штамме фактически известно лишь только то, что он существует. Вариантов же, характеризующих его, может быть очень много и гадать, каким он окажется, просто бессмысленно.Если же говорить об опасности вирусов-гибридов как таковых, то, по словам специалиста, их повышенная опасность наукой не была доказана. В теории может быть определено одно, а практика показать совсем другое. Вполне может быть, что гибридный штамм будет обладать повышенной опасностью, например, в силу более быстрого распространения, но также может быть и наоборот, скрещивание двух штаммов приведет к понижению их свойств.