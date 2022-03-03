Маски из ткани плохо защищают от COVID-19 — ученые

Ковид, как и большинство других вирусов, передается воздушно-капельным путем. Больной выдыхает частицы, содержащие коронавирус, в окружающую среду, заражая таким образом других людей. Ученые из Великобритании решили проверить, как маски, сшитые из ткани, защищают нас от патогенов.С самого начала пандемии ученые утверждали, что медицинские маски хорошо защищают от коронавируса. На этот факт указывали результаты многих исследований. Но ковид с нами слишком давно, и для многих людей маска стала не только защитой от инфекции, но и модным аксессуаром. В продаже можно найти маски самых разных расцветок и фактур, и чаще всего они сшиты из ткани.Исследователи из Англии, Германии и Франции решили проверить, так ли уж эффективны тканевые маски по сравнению с зарекомендовавшими себя медицинскими.Тканый материал, в отличие от материала, используемого в стандартных воздушных фильтрах и масках, состоит из скрученных в нити волокон. Используя 3D-изображения, ученые моделировали поток воздуха через эти нити и рассчитывали эффективность фильтрации для частиц диаметром от микрометра и больше. Эти размеры соответствуют размерам вирусов.Результаты исследования неутешительные — для подобных мелких частиц эффективность фильтрации у тканевых масок низкая. Когда человек дышит в такой маске, большая часть воздуха проходит через промежутки между нитями в материале, пропуская более 90% частиц.«Маски — это воздушные фильтры, а из тканей, таких как хлопок, можно сшить хорошие джинсы, рубашки и другую одежду, но как воздушные фильтры они плохи. Относительно большие зазоры между волокнами являются причиной того, что ткань непригодна для изготовления нормальных воздушных фильтров», — утверждает соавтор исследования Ричард Сир.Ученые подчеркнули, что более ранние исследования тканевых масок показали аналогичные результаты, но данная работа — первая, в которой моделируются частицы, проходящие непосредственно через зазоры в тканом материале.