Пятая волна в России продолжает захлёбываться

За истекшие сутки на территории нашей страны выявлено чуть более 93 000 новых случаев коронавируса. При этом выздоровело в два раза больше людей.Пятая волна коронавируса на территории России продолжает захлёбываться, о чём свидетельствует статистика. Так, по состоянию на 11 утра 3 марта выявлено более 93 000 новых заражений коронавирусом, а их общее число за весь период пандемии теперь составляет 16,68 млн. Конечно, эта цифра несколько занижена, поскольку миллионы россиян не прошли через тесты на коронавирус, так как переносили его либо без симптомов, либо в лёгкой форме, приняв за простуду. Но самое положительное в том, что количество выздоровевших за сутки превысило 170 000 человек, что почти в два раза больше.Также продолжается и сокращение количества госпитализаций. Если вчера было госпитализировано 11 754 человека, а позавчера 12 753, то сегодня лишь 10 620. К сожалению, нельзя сказать такого же про уровень смертности, который в нашей стране всё ещё остается очень высоким. За истекшие сутки скончался 781 человек - это всего на 3 человека меньше чем вчера и на 5 человек меньше, чем позавчера. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за весь период пандемии в России умерло 354 тысячи граждан, а данные по избыточной смертности от Росстата предполагают смерть от ковида свыше миллиона человек. В Москве за прошедший день скончались 82 человека, в Санкт-Петербурге – 65.В целом, пандемия идёт на спад практически по всем показателям, и нигде не отмечается роста, даже по уровню смертности. Всё это позволяет главам некоторых регионов постепенно снимать ограничения, отказываться от карантина в школах и от сертификатов вакцинации. C 3 марта, к примеру, в Москве можно посещать любые театры, кинотеатры или спортивные мероприятия без данных сертификатов и без ограничений по количеству зрителей.