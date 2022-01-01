Снизить уровень сахара в крови помогут орехи. Какие самые полезные?

При преддиабете и диабете второго типа организм теряет чувствительность к инсулину, в результате чего сахара в крови становится больше нормы.Некоторые продукты могут ухудшить ситуацию с уровнем сахара в крови. Это, например, сладкая газировка, сладости, выпечка. При их употреблении уровень глюкозы в крови быстро поднимается и так же быстро падает. Такие скачки мешают выработке инсулина.Есть другая, полезная, еда, которая помогает удерживать уровень сахара в крови. Например, орехи.Грецкие орехи. Приводят в норму обмен веществ, помогают похудеть, повышают иммунитет. Высокое содержание витаминов и микроэлементов питают организм и восстанавливают силы. Высокая концентрация железа в этих орехах помогает бороться с анемией и малокровием. Цинк и йод полезны для кожи, волос, ногтей и щитовидной железы.В составе фундука есть вещество, которое используют для противораковых препаратов. Содержит омега-6 и омега-9 жирные кислоты, макроэлементы, такие как фосфор, калий, фтор, магний, кальций. Микроэлементы с железо, йод, фтор, хром и витамины групп В, А, E и витамин С.Миндаль полезен для людей с остеопорозом из-за высокого содержания кальция. Богат белком, в нем высокое содержание витамина Е, что улучшает стенки сосудов и снижает риск сердечных проблем.Фисташки содержат лютеин, который обеспечивает хорошую поддержку для глаз и репродуктивной системы.Кедровый орех содержит не только высококачественный белок, но и аминокислоту триптофан, которая помогает бороться с бессонницей. Является хорошим источником марганца, витамина Е и К, меди и цинка.Кешью помогает предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы и снизить уровень холестерина. Отличный источник меди и магния, железа, марганца, цинка и фосфора.Как показали исследования канадских ученых, употребление двух порций орехов в день способствует стабилизации уровня сахара в крови.Лучшие результаты отмечались, если орехи заменяли в рационе быстрые углеводы, а не насыщенные жиры. Ученые сделали выводы после анализа более десятка исследований, в которых участвовали около 500 пациентов с диабетом второго типа.Регулярный прием около 50 граммов орехов положительно влияет на гликированный гемоглобин и уровень глюкозы в крови натощак, отмечается в исследовании.Орехи содержат много жиров и высококалорийны, но это полезные ненасыщенные жиры, поэтому участники исследований не прибавляли в весе. Разумеется, если превышать указанную дозу, то можно быстро набрать вес.Классические признаки сахарного диабета второго типапостоянная сухость во рту,постоянное чувство жажды,сухость кожи и зуд,плохое заживление ран,слабость и потливость.