Стало известно, как питомцы влияют на работу мозга
После достижения человеком шестидесятилетнего возраста естественным образом начинает снижаться скорость обработки информации и принятия решений. Однако, согласно результатам исследования научных деятелей Мичиганского университета, этот процесс замедляется у тех, кто живет рядом с братьями нашими меньшими.
В частности, исследователи пришли к выводу, само по себе ежедневное "общение" с кошками и собаками на протяжении длительного периода времени способствует профилактике деменции у их хозяев.
При этом, важно понимать, что это не единственный фактор, сдерживающий ухудшение когнитивных способностей. Не менее важен и образ жизни, питание, которое снабжает организм достаточным количеством витаминов и микроэлементов, а также количество и качество двигательной активности.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Неврология
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