Перечислены основные жалобы пациентов с омикроном

Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко перечислила основные жалобы пациентов, инфицированных омикроном.Эксперт рассказала, что пациенты чаще всего жалуются на сухой непродуктивный кашель (без мокроты), боль в горле, нарушения стула, выраженную головную боль и общую слабость. Однако симптомы интоксикации – температура, например – встречаются теперь реже, чем это было при дельте.«То есть нет такой высокой лихорадки у большей части пациентов, как была при дельта-штамме, нет такой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани, поэтому пневмонии имеют место быть, но они среднетяжелого течения», — отметила Марьяна Лысенко.Эксперт также подчеркнула, что о потере обоняния или осязания пациенты почти не говорят. Чаще они отмечают снижение концентрации при привычной интеллектуальной нагрузке.