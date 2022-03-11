Врач рассказал, как избежать болезней почек
Специалист рассказал, что заболевания, например почечная недостаточность, возникают у людей, которые ведут неправильный образ жизни.
"Избыточный вес, курение, злоупотребление лекарствами, а также диабет и гипертония — основные факторы появления почечной недостаточности. Также стоит отметить возраст пациента,
который играет немаловажную роль в появлении недуга"
Чтобы избежать болезней почек, необходимо следить за питанием и активностью, заниматься спортом и чаще гулять. Стоит проходить диспансеризацию и сдавать анализы для того, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии. Важно следить за уровнем креатинина в крови.
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