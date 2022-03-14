Как справиться с беспокойством — 4 совета психиатра

Последние недели граждан нашей страны накрывает лавина тревоги и бессилия, ситуация разворачивается на наших глазах, жизнь кажется все менее устойчивой, а будущее туманным. Кроме того, коронавирус все еще продолжает собирать свою жатву и грозить человечеству. Вместе с психиатром Робертом Брайтом разбираемся, как помогать своей психике в это непростое время.Сейчас нам всем очень нужна поддержка наших близких, кого мы любим и о ком заботимся. «Мы страдаем от COVID-19 два года, мы уже разбиты и истощены», — говорит доктор Роберт Брайт, психиатр клиники «Майо».Как справиться с тревогой и беспокойствомОграничте доступ к средствам массовой информации. Нам важно знать, что происходит, быть в курсе событий, но я думаю, что нельзя одержимо наблюдать за этим по 16 часов в день. Это оказывает негативное влияние на нашу психику.Больше общайтесь с единомышленниками, с друзьями и соседями, делайте добрые дела и сосредоточьтесь на вещах, которые вы можете контролировать.Займитесь заботой о себе — высыпайтесь, придерживайтесь здоровой диеты , практикуйте благодарность. Есть сайты и приложения для управляемой медитации, основанной на осознанности. Это поможет вам сосредоточиться на настоящем моменте , успокоить ум и уменьшить стресс.Не бойтесь просить помощи. Сообщите людям, которым вы доверяете, если вы боретесь с трудностями, если вам тяжело. И обратитесь за профессиональной консультацией, если вас одолевают депрессия и тревога. Это не признак слабости — нуждаться в помощи, когда дела идут плохо. Профессионал поможет распознать, чего на самом деле вы боитесь и как справиться со своими эмоциями.