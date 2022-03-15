Ученые создали искусственный белок для быстрого обнаружения рака

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Исследователи из Красноярска смогли создать искусственный гибридный белок для быстрого выявления маркера онкологических заболеваний."Красноярские ученые создали новые искусственные гибридные белки, способные быстро выявить маркер онкологического заболевания в крови человека и подать биолюминесцентный сигнал об их наличии. Разработанная тест-система перспективна для высокоточной диагностики онкологических заболеваний",- говорится в сообщении.Оказалось, что гибридные белки достаточно стабильны и устойчивы в том числе и при хранении в замороженном виде в растворе в течение шести месяцев с потерей активности всего на 10-15%. Значит, они могут стать основой для создания тест систем по определению онкомаркеров в крови.Отмечается, что тест с использованием этих белков можно проводить в один этап, что позволяет снизить стоимость анализа.