Терапевт Роенкова: некоторые продукты способствуют появлению камней в почках
Врач сообщила в интервью, что почки могут пострадать из-за пристрастия к соленым продуктам.
«Чрезмерное употребление поваренной соли резко увеличивает образование камней, задерживает в организме жидкость, она провоцирует нарушение нормального выведения мочи и отложение солей», - рассказала Роенкова.
Также терапевт перечислила другие продукты, которые при употреблении в большом количестве способствуют появлению камней в почках.
Мясо.
Зелень (щавель, петрушка, шпинат, сельдерей).
Алкоголь.
Газированные напитки.
Сладости (продукты, насыщенные сахарозой, фруктозой).
Помимо этого, заметила Роенкова,
«одним из факторов образования камней в почках является избыток в организме витаминов C и D».
В свою очередь, подверженность почечнокаменной болезни усиливается при недостаточном потреблении воды, имеющемся диабете, избытке веса.
Симптомы камней в почках. К врачу необходимо обратиться при появлении следующих недомоганий.
Ноющая боль, дискомфорт в пояснице.
Нарушенное мочеиспускание.
Изменение цвета мочи.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Урология
Добавить комментарий