Терапевт Роенкова: некоторые продукты способствуют появлению камней в почках

По словам терапевта Анны Роенковой, пищевые привычки человека могут повлиять на появление в почках камней.Врач сообщила в интервью, что почки могут пострадать из-за пристрастия к соленым продуктам.«Чрезмерное употребление поваренной соли резко увеличивает образование камней, задерживает в организме жидкость, она провоцирует нарушение нормального выведения мочи и отложение солей», - рассказала Роенкова.Также терапевт перечислила другие продукты, которые при употреблении в большом количестве способствуют появлению камней в почках.Мясо.Зелень (щавель, петрушка, шпинат, сельдерей).Алкоголь.Газированные напитки.Сладости (продукты, насыщенные сахарозой, фруктозой).Помимо этого, заметила Роенкова,«одним из факторов образования камней в почках является избыток в организме витаминов C и D».В свою очередь, подверженность почечнокаменной болезни усиливается при недостаточном потреблении воды, имеющемся диабете, избытке веса.Симптомы камней в почках. К врачу необходимо обратиться при появлении следующих недомоганий.Ноющая боль, дискомфорт в пояснице.Нарушенное мочеиспускание.Изменение цвета мочи.