Заболеваемость ковидом в России сократилась на 40%

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По цифрам заболеваемости в России продолжается отступление пятой волны коронавируса. За неделю количество заболевших уменьшилось на 40%, как показывает статистика оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.246 госпитализаций на 100 000 населения - таков показатель заболеваемости в России за прошедшую неделю. Это на 40% меньше, чем неделей ранее, когда данный уровень составлял 420 на 100 000. Устойчиво сокращается количество заражений коронавирусом. Так, за вчерашний день было выявлено всего 36 678 случаев, а сутками ранее - 41 055. Всё это соответствует показателям приблизительно конца января. Пятая волна коронавируса из нашей страны отступает.Однако цифры госпитализаций пока не стабилизировалась. Если сутками ранее было зарегистрировано 2 712 госпитализаций, то за последний день – 7 273. Как видно, эта цифра постоянно изменяется, она способна как вырасти в два раза, так и резко опуститься. Более последовательно сокращается смертность, она опустилась ниже 600 случаев за день, но это всё равно очень много.Больше всего от коронавируса умирают в Москве, но это связано с тем, что здесь больше всего заражается и госпитализируется людей. На втором месте идёт Санкт-Петербург, а за ним Московская область. Опять-таки эти регионы также соседствуют и в рейтинге заболеваемости и госпитализаций. На показатели смертности влияет невысокий уровень вакцинации в нашей стране - всё ещё менее половины всего населения сделали себе полный курс прививок. Более того, в некоторых регионах вроде Санкт-Петербурга количество мобильных пунктов вакцинации решено сократить в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.