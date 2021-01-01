В России могут зарегистрировать вакцину от AstraZeneca
Вакцина от AstraZeneca в случае её регистрации начнет распространяться в России под другим наименованием. При этом препарат не будет использоваться в нашей стране, его станут производить на мощностях российского предприятия по лицензии. Ранее ожидалось, что это произойдёт ещё в июне 2021 года, но подобного не случилось. Представители фармацевтического предприятия уверяют, что созданная в России вакцина от AstraZeneca будет отправляться исключительно на экспорт.
Действительно, вряд ли можно рассчитывать на высокую востребованность западного препарата для профилактики коронавируса в нашей стране, если учесть, что и на российские вакцины спрос сокращается. Сейчас в России производится около 25 000 уколов вакцин в сутки, и с такой скоростью для вакцинации 70% населения потребуется 900 дней. В настоящее время через полную вакцинацию прошло менее 50% жителей России, интерес к вакцинам падает, а в некоторых регионах вроде Санкт-Петербурга количество пунктов вакцинации решено сократить, поскольку их просто никто не посещает.
Интерес к западной вакцине мог бы появиться в том случае, если бы сертификат об ее использовании требовался для посещения ряда стран. Но, во-первых, из-за отказа международных платежных систем обслуживать российские карты выезд за границу стал крайне проблематичным, а во-вторых, во многих странах отказываются от QR-кодов и сертификатов, так как ограничения по коронавирусу снимаются.
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