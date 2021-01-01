В России могут зарегистрировать вакцину от AstraZeneca

Одна из фармацевтических компаний в России направила министерству здравоохранения заявку на регистрацию препарата для профилактики коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca. Нельзя исключить, что этот британский препарат станет первой иностранной прививкой от коронавируса, которую одобрят на территории нашей страны.Вакцина от AstraZeneca в случае её регистрации начнет распространяться в России под другим наименованием. При этом препарат не будет использоваться в нашей стране, его станут производить на мощностях российского предприятия по лицензии. Ранее ожидалось, что это произойдёт ещё в июне 2021 года, но подобного не случилось. Представители фармацевтического предприятия уверяют, что созданная в России вакцина от AstraZeneca будет отправляться исключительно на экспорт.Действительно, вряд ли можно рассчитывать на высокую востребованность западного препарата для профилактики коронавируса в нашей стране, если учесть, что и на российские вакцины спрос сокращается. Сейчас в России производится около 25 000 уколов вакцин в сутки, и с такой скоростью для вакцинации 70% населения потребуется 900 дней. В настоящее время через полную вакцинацию прошло менее 50% жителей России, интерес к вакцинам падает, а в некоторых регионах вроде Санкт-Петербурга количество пунктов вакцинации решено сократить, поскольку их просто никто не посещает.Интерес к западной вакцине мог бы появиться в том случае, если бы сертификат об ее использовании требовался для посещения ряда стран. Но, во-первых, из-за отказа международных платежных систем обслуживать российские карты выезд за границу стал крайне проблематичным, а во-вторых, во многих странах отказываются от QR-кодов и сертификатов, так как ограничения по коронавирусу снимаются.