Психиатр Николаенко рассказала, как сердце и сосуды реагируют на стресс

Длительное напряжение способно довести до ишемии, сердечной недостаточности и нарушения сердечного ритма. Поэтому очень важно сохранять позитивный настрой.Каждый из нас слышал фразу: «все болезни от нервов», так ли это на самом деле? Как и многие устойчивые выражения, это утверждение действительно имеет под собой научную основу. Все мы испытываем стрессы в течение жизни, а что такое стресс?- Это нормальная реакция организма, возникающая в ответ на действие сильных эмоциональных факторов, — объяснила «Доктору Питеру» врач-психиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Николаенко. — Неприятный разговор с руководителем на работе, автокатастрофа, заключение брака, рождение ребенка — все это может стать стрессом.И уж тем более последние события, которые происходят в мире, вряд ли кого-то смогут оставить спокойным и умиротворенным. Организм во время стресса работает практически на пределе своих возможностей.- На фоне стресса наш организм вырабатывает особые гормоны, в частности кортизол, действие которых направлено на мобилизацию сил организма для того, чтобы побороть негативные влияния, — рассказала Татьяна Николаенко. — Для человека это проявляется учащением сердцебиения, подъемом артериального давления, и чем более тяжелым и длительным будет стресс, тем больше последствий для сердечно-сосудистой системы мы можем ожидать в будущем.Чем дольше мы прибываем в состоянии тревожности и нервозности, тем больше шансов нанести непоправимый вред сердцу и сосудам. А ведь болезни сердечно-сосудистой системы — самая частая причина смерти не только в России, но и во всем мире.- Стрессовая реакция — фактор, который может стать определяющим в возникновении, развитии и прогнозе ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и нарушений ритма, — предупредила Николаенко. — Полностью оградить себя от стрессов невозможно, но нужно делать все возможное, чтобы снизить последствия.Врач предлагает больше двигаться, чтобы снимать напряжение.- Активность обеспечивает организм гормонами удовольствия — эндорфинами, позволяет сохранять оптимальную массу тела, тренирует сердце, — объяснила психиатр Николаенко.Каждый может найти свою технику расслабления, которая поможет «отключить голову» и наполнить позитивными эмоциями:хорошо работают дыхательные упражнения;можно попробовать заниматься творчеством: рисованием, аппликацией, вязанием.Только все эти занятия нужно выполнять регулярно, выделить на них время и не отказываться в пользу работы.- Сохраняйте позитивный настрой, кардиологи повторяют, что оптимизм и чувство юмора — лучшие друзья здорового сердца, — говорит Николаенко. — Также правильным решением будет ограничить поток информации (телевидение, интернет), отключать телефон после рабочего дня, научиться на время забывать о делах и посвящать себя близким людям.Если у вас уже есть нарушения в сердечно-сосудистой системе, в условиях сильного стресса необходимо при любых ухудшениях общего самочувствия обращаться к врачу. К ним относятся:усиление колебаний уровня артериального давления;ощущение неритмичного сердцебиения при условии регулярного приема назначенной ранее специалистом терапии.- Мы много говорим о том, что будущее за профилактической медициной, поэтому посетить своего доктора никогда не бывает лишним, — уверена Татьяна Николаенко.