Названа оптимальная разница между первыми и вторыми родами

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Стоит ли «идти» за вторым малышом сразу после рождения первого? Какой промежуток и между рождением детей не навредит здоровью женщины — с точки зрения врача-гинеколога.В одних семьях рассуждают так — пусть дети растут вместе, как друзья, и принимают решение рожать «погодок» с минимальной разницей в возрасте, другие подгадывают появление второго ребенка на свет к началу школьной жизни первого, и считают оптимальной разницу в шесть-семь лет. Вот что думает по этому поводу врач-гинеколог.Оптимальная разница- Организм женщины после родов полностью восстанавливается около двух лет, соответственно, оптимальная минимальная разница между рождением детей как раз и составляет 2 года, — говорит врач-гинеколог Мария Кравченко. — Есть некоторые тонкости в зависимости от того, прошли ли роды естественным путем или же, в силу каких-то обстоятельств, оперативным.Повторные роды после кесарева сечения требуют более тщательного планирования с обязательной оценкой состояния рубца на матке с помощью УЗ-диагностики, а если возникает необходимость, и МРТ.Если очень хочется детей-погодок- Если женщина очень хочет повторную беременность через год после естественных родов, то наилучшим вариантом будет консультация врача с оценкой состояния организма и готовности выносить повторную беременность, — рекомендует врач.Когда лучше рожать первогоНесмотря на то, что в современном обществе очень заметна тенденция «откладывания» родов, оптимальным возрастом для рождения первого ребенка считается 22-26 лет, отмечает гинеколог.- Физическое состояние женщины и, как правило, малое количество хронических соматических заболеваний в этом возрасте, позволяют без проблем получить и выносить желанную беременность, — рекомендует Мария Кравченко. — Планирование первого ребенка после 35 лет может сопровождаться определенными трудностями, вследствие некоторого снижения овариального резерва.Должны задумываться о возможных проблемах с зачатием «поздних» детей и мужчины, желающие стать отцами не раньше, чем в очень зрелом возрасте.- Неблагоприятное воздействие на качество спермы у мужчины оказывает в том числе и современная жизнь, с ее высоким уровнем стресса, снижением качества общего здоровья, использованием большого количества химических веществ, экологической обстановкой в крупных городах, — предупреждает врач-гинеколог.Беременность в 30+: что надо знать- Если вы планируете первую беременность после 30 лет, оптимально пройти полное клинико-лабораторное обследование и выяснить у врача, нет ли у вас каких-то заболеваний или особенностей, которые могут значительно усложнить наступление беременности в желаемые сроки, — рекомендует врач-гинеколог.После 40 лет наблюдается резкое снижение овариального резерва и наступление самостоятельной беременности может быть затруднено.Овариальный резервИли функциональный резерв яичников — предполагаемое количество яйцеклеток в яичниках женщины, которые могут в перспективе дать беременность. Этот потенциал закладывается в яичниках девочки еще в утробе матери, после ее рождения в яичниках остается около 400 000 клеток. Менопауза наступает, когда фолликулов в каждом яичнике остается около 1000.Ранее врач-гинеколог Елена Березовская рассказала, что все то, что мы называем яичниковым резервом яйцеклеток, теряется по ходу жизни и никогда не возобновляется или восстанавливается. Это процесс невозможно остановить или затормозить никакими лекарствами и процедурами.