Высокий холестерин: эксперты советуют «три простых перекуса» для его снижения

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Пищевые привычки являются одним из ключевых факторов влияния на уровень холестерина в крови – для его снижения и лучшего контроля эксперты советуют использовать определенные продукты.Холестерин является жировым веществом в крови, его концентрация становится высокой по ряду причин, среди которых медики выделяют недостаток физических упражнений, избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем и жирной пищей.«Вы можете понизить высокий уровень холестерина, питаясь здоровой пищей», - констатируют специалисты из Heart UK.В частности, эксперты советуют тщательнее выбирать продукты для перекусов между основными приемами пищи. Многие люди в такие моменты употребляют продукты, которые лишь способствуют накоплению жира – сладости, выпечку, чипсы и тому подобное. Медики предлагают, в свою очередь, «три простых перекуса», которые позволяют быстрее добиться снижения высокого уровня холестерина.Несоленый попкорн. Попкорн является очень богатым источником клетчатки, благодаря которой замедляется усвоение углеводов и жира, продлевается ощущение сытости. Готовить его рекомендуется дома, к такому попкорну можно добавлять острую приправу или посыпать его корицей. Что важно: не следует съедать большие порции, иначе обилие клетчатки станет сверхнагрузкой для пищеварения, спровоцирует определенные проблемы.Рисовые или овсяные хлебцы. Чашка чая с печеньем или булочкой может быть вашим любимым полдником, но сладкая выпечка – не лучший вариант, если говорить о риске высокого холестерина. Специалисты советуют заменять выпечку из белой муки хлебцами или отрубями – в особенности, тем, кто уже имеет лишний вес.Натуральный йогурт. Любителям мороженого и других сластей эксперты рекомендуют готовить более полезные десерты на основе низкожирного натурального йогурта – его снижающий холестерин эффект связан с высоким содержанием белка. Если добавить в него кусочки фруктов или ягод, такой перекус вполне способен удовлетворить тягу к сладкому вкусу, но при этом не даст лишних калорий и жира. Также йогурт можно использовать для приготовления заправок и сосусов к несладким блюдам – он отлично сочетается со многими специями.