Раскрыт самый опасный вид алкоголизма

Стало известно, какой вид алкоголизма самый опасный. Врач Лариса Алексеева рассказала, что пивной алкоголизм считается наиболее опасным, так как у человека развивается болезнь печени и ЖКТ, а также постоянное употребление пива убивает мозговые клетки."Пивной алкоголизм — самый опасный, потому что чем больше пьешь пиво, тем больше идет нагрузка на печень, на желудочно-кишечный тракт, особенно на печень. Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы",— отметила Лариса Алексеева в беседе с URA.RU.Также пиво может быть причиной повышенного артериального давления."Доказана корреляция между суточным потреблением пива и повышением артериального давления. Ежедневное употребление пива приводит к гибели клеток головного мозга, росту печени, а также поражению зрительного и слухового нервов. Также для пивного алкоголизма характерно отрицание заболевания, люди думают, что они пьют пиво, и это ерунда, потому что оно считается слабым, и это якобы малокритично".Особенно пивной алкоголизм опасен для женщин: меняется фигура, вес, а также растет риск возникновения онкологии."И женщины очень быстро привыкают к пиву",— заключила врач.