Ученые рассказали, почему вредно спать со светом

Ученые провели исследование благодаря которому удалось выяснить, что свет во время ночного сна имеет негативное влияние на человека. Оказалось, что сон при свете нарушает функции сердечно-сосудистой системы и повышает резистентность к инсулину на следующее утро.


Специалисты отмечают, что ночной сон может не только нарушить регуляцию глюкозы и сердечно-сосудистые функции, но и привести к более серьезных заболеваниям. Например, развитию заболеваний сердца, сахарному диабету, метаболическому синдрому.

Доказано, что воздействие дневного света оказывает влияние на сердце, ускоряя частоту сердечных сокращений. Это обеспечивает максимальную работу сердца и повышает бдительность к проблемам дня. Последнее исследование показало, что подобный эффект на человека оказывает и свет во время ночного сна.

Специалисты обнаружили, что резистентность к инсулину возникает утром после сна в освещенной комнате. Инсулинорезистентность подразумевает под собой ухудшение реакции мышечных, жировых и клеток печени на инсулин. Такие клетки утрачивают возможность использовать глюкозу из крови для восполнения запасов энергии. В целях компенсации поджелудочная железа вырабатывает большее количество инсулина. Это приводит к повышению уровня сахара в крови.
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