Названы продукты, которые помогут при мигрени
До эксперимента мужчина страдал от частых приступов головной боли. Мигрень мучила его 18-24 дня в месяц. В ходе исследования он должен был придерживаться диеты LIFE. Диета подразумевала под собой необходимость употреблять в день не менее 141 грамм сырых либо варенных темно-зеленых овощей. К таким овощам относятся шпинат, капуста, кресс-салат. Также ему нужно было выпивать в день порядка 946 миллилитров овощного сока. Необходимо было снизить к минимуму употребление крахмалистых овощей, цельного зерна, масел, животных белков.
Спустя два месяца выяснилось, что пациент начал страдать от мигрени гораздо меньше. В среднем головные боли мучили его уже всего 1 день в месяц. Отмечается, что мигрень стала менее продолжительной и менее тяжелой. Также удалось зафиксировать повышение количества бета-каротина с 53мкг/дл до 92 мкг/дл в крови у мужчин. Добиться полного избавления от мигрени удалось спустя три месяца соблюдения диетического питания. После пятого месяца бета-каротин повысился до 175 мкг/дл. В течение последующих 7,5 лет его уровень был выше 150 мкг/дл.
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