Следующий вариант коронавируса может быть более тяжёлым

Не следует считать, что новая мутация коронавируса окажется такой же щадящей, как и штамм Омикрон. Последний несмотря на высокий уровень заразности преимущественно вызывает легкую форму болезни.Эволюция коронавируса, вполне вероятно, произведет новые варианты, которые помогут этому патогену лучше уклоняться от иммунитета и вакцин. Таковы выводы исследования учёных из Оксфордского университета. Его целью было развеять устойчивый миф о том, что каждый вирус по мере своей эволюции становится всё менее опасным. Они появились после того, как на смену Дельта-штамму пришёл Омикрон, заражающий гораздо большее количество людей, но вызывающий умеренное течение болезни.Многие учёные восприняли это, как признак приближения конца пандемии. Появилась теория о том, что любой вирус эволюционирует в сторону более мягкого течения болезни, так как он не хочет убивать своего носителя. И якобы теперь на смену Омикрону придет еще более щадящая мутация, так что ковид мы будем переносить подобно простуде.Но британские микробиологи полагают, что человечество ожидают более жёсткие варианты коронавируса, так как тот адаптируется к вырабатываемому среди людей естественному иммунитету после перенесённых заболеваний и к вакцинам. Анализируя способность такой эволюции, учёные пришли к выводу о том, что только Омикрону предсказывать будущее коронавируса некорректно. Многие патогены, атаковавшие человечество, вроде ВИЧ и гепатита C, со временем не эволюционировали в сторону уменьшения тяжести симптомов. А повсеместный отказ от масок и социальной дистанции на нашей планете может привести к тому, что коронавирус опомнится и вновь нанесёт тяжёлый удар