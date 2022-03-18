Названы плюсы и минусы применения отбеливающих зубных паст

Белоснежная улыбка всегда была поводом для белой зависти и подражания. Для восстановления эмали зубов, а также поддержания белого цвета, требуется большое количество времени и ресурсов. На фоне этого у населения появилась потребность в средстве, которое помогло бюджетно обзавестись голливудской улыбкой. На рынке уже давно есть зубные пасты с отбеливающим эффектом. Но так ли они хороши, как уверяют маркетологи? Владимир Лосев, являющийся главным врачом в стоматологической клинике «Мегастом», в ходе интервью “Слову и Делу” рассказал о положительных и негативных факторов таких паст.Владимир в первую очередь посоветовал желающим получить белоснежную улыбку обратиться за помощью к специалистам, так как только образованные и сертифицированные стоматологи смогут дать оценку. Дело в том, что эффективность отбеливающих зубных паст напрямую зависит от состояния зубной эмали. Также стоматолог отметил, что в ряде случаев достаточно обойти обычной гигиенической чисткой полости рта, чтобы сделать зубы на пару тонов светлее.Собеседник агентства рассказал, что многое зависит от типа зубной пасты. Для желающий слегка отбелить свои зубы Владимир посоветовал пользоваться зубными пастами с механическим воздействием. Такие пасты эффективно очищают эмаль от различного типа налета. Следом стоматолог отметил зубные пасты с профилактическим и химическим воздействиями, однако в случае с ними требуется консультация врача, резюмировал Владимир.