«Это гормон, а не биодобавка»: ученые предупредили о побочных эффектах мелатонина

Мелатонин — это гормон, который вырабатывается в шишковидной железе в мозге и как дирижер оркестра синхронизирует все процессы в организме и биоритмы. Это доступное средство от бессонницы стало очень популярным во всем мире, в том числе в России, и многие ложатся в кровать, приняв таблетку мелатонина. Однако это средство вовсе не так безобидно, как считается.Врачи рекомендуют мелатонин всем, у кого есть трудности с засыпанием, ухудшение качества сна и частые пробуждения. Средство также помогает при смене часовых поясов и всем, кто работает в ночные смены. Огромное преимущество мелатонина в том, что он не «выключает» организм, а только «сообщает» мозгу о необходимости заснуть и ускоряет расслабление. Кроме того, это безрецептурный препарат, его легко можно купить в аптеке и в онлайн-магазинах.Группа ученых из США и Китая проанализировала прием мелатонина среди взрослых американцев с 1999 по 2018 годы и оценила побочные эффекты в связи с возможной передозировкой. Оказалось, что жители США принимают «гормон сна» вдвое больше, чем девять лет назад. По мнению авторов исследования, во время пандемии эти показатели могли значительно увеличиться.Эксперты отметили еще одну тенденцию, которая появилась в 2006 году: люди все чаще злоупотребляют мелатонином, принимая больше рекомендованных 5 мг в день. Из-за популярности и доступности препарата возникает опасная иллюзия, будто мелатонин абсолютно безвреден и повышение дозы не принесет никакого вреда. Однако нельзя забывать, что это гормон, а вовсе не биодобавка, предупредили ученые.Избыточный прием мелатонина связан с головной болью, головокружением, тошнотой, желудочными спазмами, спутанностью сознания и дезориентацией, раздражительностью, тревогой и легким тремором. Кроме того, этот гормон может способствовать сильному снижению давления и вызывать аллергию при взаимодействии с некоторыми препаратами, сообщили авторы исследования.«Существует мнение, что раз это естественно, то это не может повредить. Но правда в том, что мы просто не знаем о последствиях мелатонина в долгосрочной перспективе для взрослых или детей» — цитирует CNN ученых.