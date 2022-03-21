Может ли кофе вызывать аллергию: ответ специалиста

Врач аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева рассказала, может ли кофе провоцировать проявление аллергических реакций и кто подвержен риску.Учитывая огромную популярность кофе во всем мире, этот вопрос волнует многих. Эксперт отмечает, что современная наука не располагает доказанными данными о том, что кофе вызывает пищевую аллергию. А вот случаи аллергии на кофе при его ингаляции медицине известны.В частности, таким реакциям подвержены те, кто собирает кофе на плантациях и те, кто потом занимается его обработкой.«В одном из исследований (публикация 1960 года) описано несколько случаев непереносимости кофе, когда его употребление приводило к мигрени, запорам с последующим жидким стулом, крапивнице. Случаи крапивницы и анафилаксии после употребления кофе описаны, при этом подчеркивается, что встречается такая аллергия невероятно редко».Однако, покупая кофе в магазине, всегда нужно учитывать, что вряд ли вы приобретаете кофе в чистом виде. Скорее всего, там есть различные добавки. В том числе сушеные фрукты и ароматизаторы. И вот они могут спровоцировать аллергические реакции.Еще один популярный вопрос на эту же тему: надо ли исключать кофе из рациона при грудном вскармливании? Ссылаясь на международные организации здравоохранения, эксперт говорит, что таких рекомендаций нет. Но ограничить количество потребляемого кофе все же стоит — не более двух чашек в день.